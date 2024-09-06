填料飆升處置貴 調整收費助減廢

「垃圾徵費」原是一項根據「污染者自付」原則設計的環保政策，旨在減少整體垃圾棄置量。政府原定於今年4月1日起實施，後延至8月1日實施，可惜基於種種原因，像擔心若如期實施將會造成極大混亂，包括對住戶及商戶經濟構成壓力，亦會引起清潔工的離職潮。政府惟有宣布無限期暫緩實施，預期到2025年年中，再檢視回收配套、公眾教育和宣傳、如何優化垃圾徵費計劃、市民對減少固體廢物的參與度等。

本港經濟疫後復甦慢，民生凋敝，搵食艱難，《2021年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例》此時推出，有何辦法不因民怨、民憤而擱置，更連累原本要調整的其他環保費用而無法徵費。政府指，今年3月，滯存於填料庫的填料數量飆升至近2,300萬公噸的歷史高位，因為本港自三跑工程後沒有大型工程展開，再加上政府近期決定押後交椅洲人工島填海，為免大量填料滯留香港，預料跨境填料運送量將會顯著上升，即香港將剩餘填料會經海路運往廣東西部的台山，供當地填海之用。

此外，自2007年起，香港與內地簽訂的協議，剩餘填料會經海路運往廣東西部的台山用作填海。截至2024年3月，已交付的填料合共1.38億公噸，但每年的交付數量大幅波動。受三跑填海工程影響，交付量由2017年的1,350萬公噸，急跌至2020年的不足100萬公噸，及至近年溫和回升。鑑於政府近期決定押後交椅洲人工島填海，預期跨境填料運送量會顯著上升，2024年的交付量將達1,100萬公噸。就此，香港已於2023年10月與內地續簽運送協議，並批出價值4.48億元的3年期交付合約。

從以上資料可見，處理填料及運送填料的開支巨大，過去10年已涉110億元，但期內收到的填料費收入卻遠遠低於開支，環境及生態局局長於2023年10月13日作出《2023年修訂建築廢物處置收費公告》，指定自2024年4月1日起調整建築廢物處置收費，包括堆填費由每公噸200元上調至365元，使建築廢物的堆填費與垃圾徵費的收費水平一致；其次，篩選分類費由每公噸175元上調至340元，以維持現時篩選分類費和堆填費每公噸25元的收費差距；以及公眾填料費由每公噸71元上調至87元，加幅都算高。

政府提交立法會的數據顯示，2013年至2023年期間，政府合共花費了約110億元管理及營運填料庫，同期向建築廢物產生者徵收的填料處置收費卻只有約74億元，僅填料處理開支已存在36億元缺口，平均每年處理費赤字達3.6億元。當中的公眾填料費正涉及上述廢料赤字，但垃圾徵費計劃泡湯，有關開支亦無法上調，令赤字勢無奈延長。

不過，環保署相信，新收費將創造更大的經濟誘因，促使建築廢物產生者制訂減少建築廢物和循環再用的措施，進行源頭減廢及分類回收，以節省處置費的開支。亦有建築師認為，對於現時已採用「組裝合成」建築法或使用可循環再造物料的建築項目，新收費應不會造成太大影響，皆因相關技術已大大減少建築廢料。