笑看天下：普京展示運籌帷幄魅力

俄羅斯總統普京運籌帷幄真係一絕，本報「世界視線」指「普京智珠在握，烏克蘭勢必敗」正道出老朽心聲。事實上，俄烏戰事自2022年2月24日打到如今，已經超過兩年半，烏克蘭長期都處於下風。呢，至巴閉就係烏軍上月初攻佔俄羅斯庫爾斯克州逾千平方公里土地，之不過無以為繼，停滯不前。

反觀俄羅斯，普京過去一年如常外訪，期間兩度訪問中國，今年6月訪問北韓及越南，7月前往哈薩克出席上海合作組織峰會。佢周二結束蒙古國事訪問後，隨即轉抵遠東城市海參崴出席東方經濟論壇，與中國國家副主席韓正會面，稱期待與中國領導人下月同出席在俄羅斯舉行的金磚國家峰會，並提議舉行雙邊會談。

由此可見，普京對俄烏戰事確係智珠在握，反觀烏克蘭，自首架F16戰機出征就賴嘢後，軍心大亂，總統澤連斯基隨即革除空軍司令奧列修克嘅職務，周二又宣布政府大改組，解除多位高官職務。澤連斯基就話今秋對烏克蘭十分重要，必須作出重大人事調整，為政府注入「新力量」云云。其實，決戰時刻頻頻換將，乃兵家大忌，蓋軍心不穩，「不知彼不知己，每戰必殆」。烏軍攻入庫爾斯克即停滯不前，反而俄軍強攻烏克蘭東部勢如破竹，節節勝利。美媒曾報道，俄軍喺烏東使用滑翔炸彈，其重磅炸彈威力，一次轟炸可將一幢高樓夷為平地，讓俄軍能更快速在頓涅茨克推進。

事實上，截至9月1日，俄軍已佔領逾6.6萬平方公里烏國領土，加上2014年吞併克里米亞及入侵前已被親俄分子控制嘅東部地區，俄羅斯共佔領了約18%烏克蘭領土。烏克蘭中部城市波爾塔瓦周二又被俄軍導彈攻擊，死傷枕藉，烏軍大勢已去！