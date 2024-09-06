自成一家：冷靜看待土耳其入磚

據報道，土耳其已正式申請加入金磚國家組織，成事的話，將成為首個加入金磚的北約成員國。當前中美博弈白熱化，與西方陣營抗衡的金磚組織若能吸納土國，意味影響力將可延伸至東歐地區，壯大陣營的影響力。這也是不少人認為中國應歡迎土國加入金磚的原因。

但不得不說，土耳其其實是一個頗為另類的國家，它的大部分國土皆位於亞洲，卻又看不起亞洲，堅稱自己是歐洲國家。對華政策方面，土耳其對中國的態度也不是特別友好，除了不時指摘北京的新疆政策，早前更跟隨歐盟向中國國產電動車加徵附加關稅。

土耳其積極申請加入金磚，並不是理念特別親近中俄兩國，而是因為近年加入歐盟的進程受阻，於是改而找尋其他國際平台以推動國內經濟進一步發展。但在許多國際問題上，土耳其與歐美國家的立場依然一致，一旦它加入金磚，會成為壯大金磚的一股強大力量，還是變成北約滲透到金磚集團內部的無間道，目前尚未可知。事實上，與歐盟和七國集團相比，金磚集團只是一個鬆散的新興強國經濟體，不需要成員國在政治和經濟上有任何承諾或者條約協議。印度在金磚組織就一直貌合神離，不太合作。如果讓土耳其加入金磚國家組織，無疑會進一步讓外界對金磚國家的凝聚力有所懷疑。

歐盟在這方面的教訓值得金磚集團借鑑。歐盟內部對該組織應否擴大，多年來一直存有爭論，其中一個難題，是隨着成員國增加，外部勢力滲入歐盟的機率也有所提高，例如中國就通過和匈牙利加強關係，成功化解了來自歐盟的部分壓力。所以，中國對土耳其這個立場搖擺不定的國家申請入磚，應該謹慎評估利弊，不能一味唱好支持。