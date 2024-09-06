龍吟虎嘯：世上再無洛甫王稼祥

筆者不久前去了一趟貴州，為的是看看中共歷史上最重要的遵義會議的會址，感受一下這次會議對中共革命、中共紅軍決定生死攸關的意義，感受一下毛澤東領導中國革命的極之不易，沒有遵義會議確定了毛澤東在長征路上的軍事指揮權，中國革命早已失敗，不會有新中國。

這些，我過去在書本上是讀過許多的。不過，今次親訪遵義會址，在當年毛澤東、洛甫、王稼祥住處（現已改建成一個小小的紀念館），看到了毛澤東在中共七大關於選舉講話的一段話：「遵義會議是一個關鍵，對中國革命的影響非常之大，但如果沒有洛甫、王稼祥兩個同志從第三次『左』傾路線分化出來，就不可能開好遵義會議。」

洛甫和王稼祥，當年的黨內地位比毛澤東高，長征前是跟隨第三次左傾路線反對過毛澤東，後來在「反圍剿」和長征途中認識了左傾路線的錯誤，轉而支持毛澤東的正確路線，並運用自己的影響力促成了遵義會議的召開。延安整風後，清算了左傾路線，洛甫、王稼祥也作了檢討，但黨內許多人不贊成把他們選進「七大」中央委員會。毛澤東覺得，應該正確對待「犯過錯誤的同志」，選他們進中央委員會，故有上述講話。之後毛澤東又在多個場合反覆講，我們要善於團結那些曾經反對過自己、並被事實證明反對錯了又能認真改正錯誤的同志。毛澤東把這種做法總結為「懲前毖後，治病救人」。

這套用人之道、幹部政策行之幾十年，壯大了事業，只是這些年隨着時代和環境的變化，官員們特別害怕犯錯誤。我常常聽到他們說，這年頭可不能犯錯，特別是大錯，犯了錯就再沒翻身機會，仕途無望。這倒不是因為組織上再不相信自己，而是等着上位、爭上位的人太多，那些沒犯錯誤、工作努力的人還上不去呢，誰還會想着那些犯過錯的幹部？嗚呼！世上再無洛甫、王稼祥也。