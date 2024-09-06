情侶網上開群組賣淫 配對兼職女友拘6人

利用個人親友戶口 清洗1300萬黑錢 有情侶檔經營的賣淫集團早前在網上社交平台開設群組，讓嫖客瀏覽標榜「兼職女友」的性工作者資訊，並可自行相約進行性交易，群組吸引逾2.5萬人加入。同時，嫖客可繳付月費進身VIP，瀏覽性工作者的服務評價，並可再繳付額外費用收取推薦資訊。該對情侶更以個人、親友及一些傀儡戶口，收取及清洗逾1,300萬元的犯罪得益。執法部門於前日拘捕包括主腦在內的6男女，並凍結約200萬元的犯罪得益。

執法部門根據情報，發現有賣淫集團在Telegram開設網上群組，讓嫖客瀏覽聲稱是「兼職女友」的性工作者資訊，雙方可以自行相約進行性交易。集團更透過收取月費的VIP制度，供會員瀏覽更多有關性工作者的評價及資訊，群組亦會收取額外費用，向會員推介評價較高的性工作者，初步相信群組已有逾2.5萬名成員。

凍結200萬犯罪得益 至前日，執法部門展開代號「烈箭」行動，搗破該個本地網上賣淫集團，以涉嫌「串謀依靠他人賣淫收入維生」及「洗黑錢」，在全港多個地點拘捕3男3女（22至61歲），當中包括集團主腦的一對情侶，並把他們帶走扣留調查。行動中，警員檢獲10部手機和兩部手提電腦。

初步調查顯示，涉案主腦情侶利用逾20個屬於其個人、家人、朋友等開設的傀儡銀行戶口，收取及清洗營運群組的得益，初步相信涉款逾1,300萬元。

執法部門同時凍結有關銀行戶口內約200萬元懷疑犯罪得益，並會繼續追查有關案件，不排除有更多人被捕。

執法部門強調，「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。

執法部門將繼續針對網上組織的賣淫活動，積極搜集情報及採取執法行動，亦藉此提醒市民，「依靠他人賣淫的收入維生」乃嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處10年監禁，市民切勿以身試法。