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假難民醉倒灣仔

傷者送院治理。（李國健攝） 傷者送院治理。（李國健攝）
傷者送院治理。（李國健攝）
【本報訊】昨日清晨約6時許，有市民行經灣仔駱克道289號對開，發現一名外籍男子暈倒在地，頸部懷疑受傷，遂慌忙報案求助。
頸傷送院
救護員接報趕至現場，發現該名持「行街紙」的35歲外籍漢身有酒氣，遂把他由救護車送往律敦治醫院治理，至於其受傷原因則有待了解。
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