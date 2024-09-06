較原定延遲一年竣工 環保村月前低調啟用

獲撥億元公帑推動 需改善與社區溝通 堆填區關閉修復後，可作康樂用途。按政府規劃，1995年停用的將軍澳第一期堆填區的一幅兩公頃土地會闢作「環保村」，並交由非牟利機構營運，然而自前年動工後，環保村的興建進度甚少為外界知悉，原來環保村已於今年7月底低調地投入服務，但落成時間較預計遲了一年。有區議員指街坊對環保村期望甚殷，可是其低調的的營運風格令人大感意外，盼可改善同社區的溝通，畢竟環保村的設立是有賴公帑支持。

早於2014年，政府提出預留10億元設立「活化已修復堆填區資助計劃」，供非牟利機構及體育總會等申請撥款，用以發展康樂、環保或其他社區設施，2016年東華三院開始計劃及籌備環保村項目，冀藉着戶外玩樂讓市民體驗綠色低碳生活和環保意識，當中設施包括多個露營場地、社區農莊、蝴蝶園、兒童綠色教育區、露天劇場等。

環保村以自負盈虧方式營運，預計首兩年會有虧損。後來東華三院獲政府撥款約一億元進行項目計劃，在2022年6月舉行環保村動土典禮之時，預計整個項目工程一年後完成並投入服務。

僅預約形式開放公眾入場 然而2023年過去，環保村仍沒有落成啟用的消息，直至今年5月下旬，東華三院環保村始在社交平台開設專頁介紹相關活動訊息。東華三院回覆本報查詢指環保村原預計於去年第3季度竣工，惟工程受不確定因素影響，包括惡劣天氣及颱風、搜尋及訂購合適環保建材、適合香港氣候及本地品種樹木等，均影響工程進度。環保村已於今年7月30日正式投入服務，目前是以預約形式開放予參加活動的公眾入場。

被指與社區聯繫有欠積極 東華三院續稱，環保村於今年7月初進行義工招募，並於8月及9月舉辦一系列義工訓練課程。在工程造價方面，環保村一直在建造工程中嚴格控制成本，運用回收物料以減低開支。現時仍有各項改善工程進行中，期望為大眾帶來更佳的綠色環境及體驗，而有關工程結算尚在進行中。

西貢區議員方國珊指將軍澳不少街坊一直關注環保村的興建進度，且對恍如綠洲的環境甚有興趣，日前她曾聯繫環保村冀商討導賞遊的安排，惜對方稱只有預約服務的選項，其實有些社區團體都有意同環保村合作舉辦青少年活動，可是環保村同社區聯繫不算積極，許多時都是靠社交專頁才知悉其動向，認為環保村的營運風格較為內斂，可能是投入服務不久，相關人員太忙所致。她希望環保村可彈性處理外界參觀的要求，同時亦要跟社區人士多些溝通，事關由政府資助的建設，公眾都有相當的期望。記者徐家浩