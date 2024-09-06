草擬修例 騎單車須戴頭盔

【本報訊】近年單車意外惹起關注。中西區區議會昨日召開會議，不少區議員關注區內面對單車安全問題，與會的運輸署官員指政府打算修例，要求騎單車人士必須佩戴頭盔，希望立法會支持。

區議員葉永成指中西區除了幾條主要幹線外，不少依山而建的道路都比較狹窄，然而時下的單車熱潮，路面上既有個別運動員級的騎單車者，也有十多廿輛聯群出動的單車團隊，以及從事速遞的單車送貨人士。

推宣傳教育 提高安全意識 葉指有騎單車者在道路左穿右插，駕駛者防不勝防，速度之高也令行人也提心吊膽，希望署方執法部門做好宣傳教育，勸喻騎單車者需有基本設備如車頭和車尾燈，還要有頭盔和護具以保障個人安全。另一區議員施永泰亦指外賣平台的電單車亦險象環生，有時會貪方便非法掉頭，完全無視交通標記。

運輸署署長李頌恩回應指署方十分重視交通安全，並為此與執法部門及道路安全議會推出相關宣傳教育，提高道路使用者的安全意識，而騎單車人士亦要照顧行人，她說曾目睹有單車沒車頭燈，騎單車者且是黑色衣着令人不易察覺，署方正草擬法例修訂，要求單車使用者必須戴頭盔，以提升安全配套。