外勞遭剝削 工會指當局欠支援培訓

【本報訊】政府去年推出建造業輸入勞工計劃，目前建造業有約9,000名外勞，有工會接獲多宗外勞投訴被剝削和欺壓。工會認為政府作為輸入外勞計劃的主導者，加上外勞對本港法例或勞工權益不熟悉，當局應提供支援及培訓。勞工處則稱，今年1月至8月共收到6宗建造業輸入勞工的投訴，會從速處理每宗收到的投訴。

建造業總工會早前表示收到多宗投訴，包括有數十位機場三跑項目工作工友的管理公司，在工友每月收到工資後，要求工友交出提款卡，並以多種形式剝削工友超過半數的工資。另有個案涉及20名外勞在完成「安全培訓」後，被要求支付8,500元培訓費，威脅會被解僱。

怕失工作 不願出面指證 建造業總工會理事長周思傑表示，外勞管理公司和中介可能由相同集團經營，批評集團無做好監管，令管理公司擁有過多權力。工會已將事件向發展局和勞工處反映，指當局願意採取行動跟進，但必須要有外勞親身指證。周續指，由於外勞害怕事件曝光後失去工作，暫時仍未有工人願意出面指證。

對於涉及三跑的個案，機管局表示，絕不容許工程項目承建商及分判商出現不當做法和行為，導致工人利益受損，已督促主要承建商作出深入調查，以確保工人獲得法例要求和合約訂明的應得報酬。