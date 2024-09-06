認火燒床位毆傷院友 八旬翁囚10年

【本報訊】早前曾因殺子而判囚、出獄後居於護老院的八旬翁，於去年1月用燃燒的報紙燒自己的床位，繼而再燒一名患中風的院友的床。當旁邊另一名院友叫「救火」時，他再出拳施襲，企圖令對方收聲。涉案老翁昨在高院承認一項企圖謀殺罪、兩項縱火罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，被法官張慧玲判囚10年。被告坦言希望在獄中度過餘生，張官則認為，被告對社會構成威脅。

辯方：被告盼獄中度餘生 現年82歲男被告林昭溜，在1982年曾因謀殺兒子，被判囚逾20年，出獄後亦曾因偷竊、襲擊等罪，不時出入監獄。被告昨承認一項企圖謀殺罪、兩項縱火罪，以及一項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指，他於2023年1月10日，在深水埗大埔道一護老院，企圖謀殺歐姓事主；及襲擊陳姓事主；用火損毀屬於永樂安老院的兩床位的床單、床墊及窗簾。據辯方指，被告不愛交際，希望在獄中度過餘生。

同意案情指，歐姓事主73歲，陳姓事主78歲，兩人跟被告同住於深水埗一護老院， 3人床位相近。歐因中風長期臥床，他被指經常無故大叫，被告與他素有積怨。2023年1月10日中午12時許，被告突然燒自己的床，包括床單、床墊及窗簾。被告隨後再走到走廊另一端，用點燃的報紙，燒一個無人的床位。

接着，被告再用燃燒的報紙，拋到歐的床位，床單、床墊及歐所穿的褲子均「焫着」。陳姓事主當時正睡覺，聽到呼救聲後，大叫「救火！」被告見狀，即拳打陳的臉部，企圖令對方收聲。最終，老人院自動灑水系統啟動，淋熄火種。事件中，一名職員及9名院友需疏散。兩名事主送院治療，歐的左腿二級燒傷，翌日出院。陳臉部受傷，即日出院。案件編號：HCCC 15/2024