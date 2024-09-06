涉妨礙司法 蔡天鳳前家姑擬不認罪

【本報訊】名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家分屍案，6人先後被拘捕及起訴，其中鄺姓前夫、前家翁及前大伯被控一項謀殺罪，前家姑則被控妨礙司法公正罪，其餘兩人涉嫌協助鄺港智逃走，被控協助罪犯罪。前家姑的案件昨在區院再訊。被告表示擬不認罪，獲法官排期於2025年5月8日作預審，6月2日正式開審，預計審期8日，被告續准保釋。

續准保釋 明年6‧2開審

昨日應訊的被告是死者的前家姑李瑞香（63歲，退休人士）。她被控於2023年2月22日至2月23日期間，妨礙和阻撓香港警務處對鄺港智的調查和拘捕，及其後因該調查和拘捕而可能引起的法律程序，方法是催促鄺港智離開即將被調查的地點，向香港警務處提供虛假或誤導的資料，以及建議張燕花不向香港警務處提供資料，或向香港警務處提供虛假或誤導的資料。