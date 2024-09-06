涉妨礙司法 蔡天鳳前家姑擬不認罪
【本報訊】名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家分屍案，6人先後被拘捕及起訴，其中鄺姓前夫、前家翁及前大伯被控一項謀殺罪，前家姑則被控妨礙司法公正罪，其餘兩人涉嫌協助鄺港智逃走，被控協助罪犯罪。前家姑的案件昨在區院再訊。被告表示擬不認罪，獲法官排期於2025年5月8日作預審，6月2日正式開審，預計審期8日，被告續准保釋。
續准保釋 明年6‧2開審
昨日應訊的被告是死者的前家姑李瑞香（63歲，退休人士）。她被控於2023年2月22日至2月23日期間，妨礙和阻撓香港警務處對鄺港智的調查和拘捕，及其後因該調查和拘捕而可能引起的法律程序，方法是催促鄺港智離開即將被調查的地點，向香港警務處提供虛假或誤導的資料，以及建議張燕花不向香港警務處提供資料，或向香港警務處提供虛假或誤導的資料。
被告透過大律師指擬不認罪。控方表示，會播放60分鐘閉路電視片段，控方證人包括兩名市民證人及7名警員，預計審期8日。辯方大狀則指，被告另有心儀的大律師為她抗辯，被告會自費聘用，為遷就該大狀檔期，建議明年10月開審。惟法官認為，本案案情並不特別，毋須聘用有特別專長的大律師，決定排期於明年6月開審。案件編號：DCCC 140/2024
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