東呼即應：貨Van貼告示 自稱領事車「豁免」抄牌

【本報訊】市民逛街不想「中頭獎」可以考慮「戴頭盔」，司機開車不想收告票，其實也有很多人想出「奇謀妙計」。《東呼即應》近日發現網上熱傳的一張照片，有客貨車車主貼告示自稱是領事車牌，可獲「豁免」被抄牛肉乾。網民紛紛指「作大」博執法人員「知難而退」。

網民調侃「國家級送貨任務」 網上照片顯示，有車主聲稱「留意車牌上方有紅色CC車牌 此車是領事車」，暗示自己享有領事「豁免權」，抄了告票也沒用。有法律界人士指出，領事只有在「執行領事職務」時才享有「司法管轄之豁免」。有網民笑言，很想見識一下哪個國家的領事會駕駛客貨車，難道正在執行「國家級送貨任務」？

不過，照片是否屬實很難考證，但高官整天強調「犯法就是犯法」，很多網友認為，執法人員看到有人違泊是不是應該先抄牌，餘下的事讓車主跟法官解釋。