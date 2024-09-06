東呼即應：龍城舊樓石屎剝落 重災區途人搵命博

東呼即應落區視察 鋼筋外露嚴重驚嚇 本港有逾萬幢樓齡超過50年的舊樓，當中很多屬年久失修的「三無大廈」，分分鐘冧石屎砸死人淪都市炸彈。土瓜灣道有即將重建的樓宇近日石屎跌落街，有讀者報料指九龍城區舊樓鋼筋外露問題同樣嚴重。《東呼即應》聯同專家落區視察，為區內塌石屎問題把脈，發現有舊樓外牆出現多處「批盪空鼓」，直言如果有批盪或石屎剝落墮下，行人路過隨時擊中頭部導致傷亡。有議員批評，如果不加快舊區重建，仍然會存在冧石屎情況，恐變成「隱形炸彈」。

有網民爆料指，懷疑在土瓜灣重建範圍內，其中一段土瓜灣道的行人道有大量舊樓外牆的石屎剝落，碎石散滿一地。據了解，有關塌石屎的大廈疑屬重建範圍，或有業主抱着拖延心態，反正快要拆卸不如先「觀望」一下，無心處理石屎剝落。而去年旺角道一幢舊樓塌石屎，一大塊石屎擊中貨車車頂，貨車司機受傷，如果石屎落在附近巴士站，後果不堪設想。

驗樓師揭大面積批盪空鼓 其實類似土瓜灣大廈塌石屎危機四伏的舊區還有很多，《東呼》最近就收到觀眾投訴指九龍城區內不少舊樓鋼筋外露。樓宇檢驗專家賴達明表示，九龍城區因為舊樓林立，加上樓齡相當大，當年建築科技沒有現時先進。一旦這些舊樓老化及失修，就會好容易出現石屎剝落，甚至是嚴重漏水。賴又留意到有大廈外牆出現嚴重損壞情況，包括鋼筋外露，相信有部分外牆都出現剝落情況。他再用紅外線探測儀勘測，發現外牆高位有5處大面積「批盪空鼓」現象，即俗稱的異常高溫帶，反映這些位置存有剝落風險。

舊樓問題豈止石屎剝落，同時亦存在滲水問題。如果業主或住戶沒有留意到單位有否長期滲漏，可以嚴重破壞樓宇結構形成惡性循環，輕則可能跌石屎，嚴重的話會有局部倒塌風險。賴又發現有大廈外表看似「新淨」，但樓底日久失修，鋼筋外露，加上位於食肆、服裝店或大廈通道口，提醒市民和客人出入都要打醒十二分精神。

議員促加快舊區重建「拆彈」 議員楊永杰表示，市建局雖有推出小區復修先導計劃，但對於室內的鋼筋外露及滲水等是完全沒有幫助，批評如果不加快舊區重建，純粹以小區復修方式來處理，仍然會存在冧石屎的情況，變成一個「隱形炸彈」。他又指，長遠而言都要推動這些大廈成立業主立案法團，透過資助計劃協助法團管理自己大廈，令到他們處理自己的物業環境。