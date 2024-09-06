三跑貪污案 機管局前高層認受賄洗黑錢

【本報訊】廉政公署早前採取「暴雪」執法行動，拘捕並分案起訴多人涉嫌在香港國際機場三跑道系統項目（三跑項目）中貪污，涉及賄款共約770萬元，所涉分判合約及物料訂單總值逾2.8億元。其中被廉署落案起訴的一名機管局前首席高級經理，昨在區院承認收賄約330萬元及洗黑錢約570萬元。法官葉佐文將案件押後至9月12日再提訊，期間被告須還押懲教署看管。

涉值2.8億分判合約物料訂單 49歲被告李永輝，是機管局前首席高級經理。他承認兩項串謀使公職人員接受利益罪名；及6項洗黑錢罪。被告另被控一項洗黑錢罪名則獲准於法庭存檔。上述罪行於2017年1月至2022年8月期間發生。案情透露，被告於案發時負責管理三跑項目多份工程合約。

被告承認從一間土木及地基工程分判商東主接受賄款共約250萬元，協助該分判商就三跑項目獲得填海「大判」承建商優待，以及取得分判工程合約。該分判商就相關分判合約工程共收取了約8,300萬元的款項。另外，被告亦曾向其中一份第三條跑道建造工程合約的「大判」承建商推薦該分判商，使其獲得總值2,800萬元的分判合約。惟廉署案件曝光後，「大判」承建商終止有關合約。

另外，被告承認從一間填海及建築用沙供應商的經營者收受賄款達80萬元，以協助該供應商取得填海用沙物料供應採購訂單，及協助向填海「大判」承建商追收訂單款項。調查發現，經被告推薦，該供應商於案發期間共獲得採購訂單總值逾1.4億元。此外，被告又承認清洗犯罪得益共約570萬元，當中涉及上述賄款。案件編號：DCCC 582、584、585/2023