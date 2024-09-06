網上討論區煽惑殺警 放射治療師囚13個月

【本報訊】一名放射治療師涉嫌於2019年12月在連登討論區，發布一則提及「打狗」、「殺狗」等字眼的留言。他經審訊後，被裁定煽惑他人有意圖傷人而導致有人身體受嚴重傷害罪罪成，昨被區院暫委法官香淑嫻判囚13個月。香官指，被告的煽惑行為對執法人員安全構成風險，他在網上公開發表，訊息能即時廣泛傳播開去，罪責甚高，判刑須具阻嚇性。

32歲男被告楊尚樺，報稱為放射師，曾在醫管局轄下醫院工作，事後在私家診所任職。他被控於2019年12月5日，在香港非法煽惑其他人士，有意圖傷人而導致香港警務人員身體受嚴重傷害。據控方開案陳詞指，2019年12月2日，有連登帳戶發布貼文，討論「精銳勇武」、建立類似物資站及地下化等做法，被告其後使用其帳戶留言，提及「搶裝」、「打狗」、「殺狗」及「冇共識冇得搞」。

官：有意慫使 非一時之氣 法官早前裁決指，涉案留言由被告發出，在他留言前，貼文主要討論如何避開警員追捕，但被告突然提出逃離後可作「搶裝」、「打狗」及「殺狗」等主動攻擊行為，針對警方乘勝追擊。法官指，明顯被告有意圖鼓舞、建議、提議及慫使留言的瀏覽者作出如此傷害警務人員的行為。被告並非一時意氣或情緒失控之言，或不假思索的隨意附和，而是採取認真的態度，道出他心中所想，故判被告罪成。案件編號：DCCC 1038/2022