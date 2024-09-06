471卷新聞紙3年未取走 船運公司入稟追《蘋果》儲存費

【本報訊】由壹傳媒黎智英創立，現已停刊的《蘋果日報》之相關公司蘋果日報有限公司，周三（4日）遭一間船運公司入稟高院，指其於2021年為蘋果運送471卷新聞紙抵港，但事隔3年，蘋果至今仍未取貨，遂追討儲存費等相應費用。法院暫未為本案排期作聆訊。

申准出售或丟棄貨品 原告為德國運輸物流貨櫃航運公司Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft及Hapag-Lloyd （China） Limited），兩名被告分別為蘋果日報有限公司（Apple Daily Limited）及加拿大紙張生產商Resolute FP US Inc。入稟狀指，2021年5月6日，原告按協議分兩批，把11箱共471卷新聞紙，透過運輸船隻，從加拿大滿地可運送到港。2021年7月，貨品到港，惟無人認領，至今仍儲存在青衣一貨櫃場。原告要求被告支付相關費用，包括貨物滯留費、存倉費及拖運費等，並要求賠償損失。原告亦希望法庭批准出售或丟棄貨品。惟入稟狀中，原告沒有列明追討金額。

翻查資料，蘋果日報有限公司於今年4月，遭兩名債權人陳漢榮及楊于澄入稟高等法院作清盤呈請。據入稟文件顯示，被呈請清盤的公司位於德輔道西香港商業中心一單位。在早前的聆訊中，呈請方早前指，答辯公司欠下的相關款項涉款約4,900萬元，牽涉580名員工。答辯方有可能償清款項，但需要進一步商討。該宗清盤聆訊將在11月6日再訊。案件編號：HCA 1786/2024