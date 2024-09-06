假學歷風波 都大：不取錄有前科者

【本報訊】內地生以假學歷入讀本地大學的個案愈揭愈多。都會大學校長林群聲昨日在傳媒茶敍時表示，內地生比例增長迅速，由一、兩年前的14%升至今年19%，人數超出預期，惟近期發現假學歷個案有所增多，強調努力把關就可識別有問題個案。都大學術副校長關清平則指，校方招收任何學生均十分嚴肅和謹慎，會從境外學術資料庫審查學生的學習背景等，而過往被發現涉嫌使用假學歷的學生都不會被取錄。

林群聲又指出，今年的收生情況理想，選擇都大課程為首3項的人數較去年增加6.5%，入讀首年學士學位課程人數亦較去年增加24%。而位於常盛街及佛光街交界、毗鄰何文田一號的斜坡用地將發展成19層高的新教學大樓，料將於2028/29學年啟用，並以「構建社區健康樞紐」為定位，支持都大的教育計劃和活動，料可應付較5年前上升40%的面授學生人數。

新學生宿舍投入服務 而都大新學生宿舍MU88亦已投入服務，原為酒店的宿舍可容納400多人。林群聲指現已開放一半宿位予學生入住，而現時不論單人房或是雙人房都只有一位學生入住。他又指學生反應良好，最快明年暑假進行裝修，把酒店房改裝成正式的學生宿舍，及後或會出現3人房，其後亦會安排二人房讓兩人入住。