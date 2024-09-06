倡善用天橋底泊車 當局：視乎地理條件

【本報訊】全港泊車位不足。多名區議員昨在中西區區議會上提出區內泊車困難的問題，有區議員建議利用天橋底作泊車用途，運輸署指前提是要有足夠的安全行人設施供司機出入，因此要視乎地理條件的配合。對於中環皇后大道中試行的自動交通執法系統，該署指相關部門仍在研究改善精準度，冀今年底或明年初有較整全的成果。

針對泊位問題，區議員楊學明指天橋底的土地不應浪費，無論用作電單車或私家車泊位也好過土地閒置，他指嘉安街對出電車站的地方，有十分之一的面積供食環署擺垃圾桶，認為有好大空間可改做泊車位，希望署方做可行性研究的進度能加快些，以解決中西區泊位不足。另一議員葉亦楠認為中山紀念公園的戶外停車場旁邊，具增設智能停車場的空間，又指堅道西行線在禁區時間只容許巴士或小巴通過的措施可考慮調整。

區議員王倩雯指區內有電單車棄置或長期霸佔電單車位的問題，堅尼地城一帶的情況尤其嚴重，詢問法例上有否優化空間，以提升泊車位使用效率；區議員金鈴關注署方測試自動交通執法系統，詢問系統的人工智能學習過程，測試會否受惡劣天氣等外在因素影響。

運輸署署長李頌恩回覆指增加車輛泊位幾乎是全港的訴求，而利用天橋底泊車的主張，前提是要有足夠的安全行人設施供司機出入，因此要視乎地理條件的配合。

至於中環皇后大道中試行的自動交通執法系統，她指是一個複雜的系統，因為要安裝偵測器，以及配合辨認車牌號碼的識別系統，人工智能亦需深度學習以辨別車輛是屬於非法停泊還是上落客。她指署方與執法部門研究怎樣改善系統的精準度，還要做到舉證過程暢順、提控為法庭接納等，署方同律政司在溝通當中，冀年尾至明年初有較整全的成果。她說試驗過程較想像中複雜，還需一些時間，希望區議員理解。

擬修例解決棄置車輛問題 提及棄置車輛的長遠解決方法，她重申署方準備修例，登記車輛若兩年內不續牌，除非車主確認會續牌，否則要妥善棄置車輛繼而取消牌照，如不遵從屬於違法，有關修例草擬已屆最後階段，冀今年內提交立法會通過。