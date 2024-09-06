醫健：醫患同行：奧運熱潮對香港體育產業的反思

香港在本屆奧運創下有史以來最佳成績，而殘奧運動會現正舉行，相信更多好消息陸續有來。巴黎奧運會內地奧運健兒上周末來港澳作交流及各項奪佳績的運動項目作示範，所到之處無不帶來哄動喝采，而與現場觀眾分享奧運經驗及進行互動活動，相信絕對有助香港所培養的運動員及後浪帶來正面鼓勵作用。在奧運熱潮下，市民亦普遍更注重運動，對小孩教育亦拼棄了以往只顧學業及成績，現在學校及家長亦較以往注重體育及運動的重要性，栽培孩子在學業以外藝術及體育的興趣。

市民冀加建羽毛球劍擊場地 最近有政黨亦就近日體育熱潮下做過民調，調查發現，近八成受訪年輕人及成年市民平均每個星期都會做運動。而當中近五成表示通常每次運動半小時至一小時，市民亦喜愛如跑步，游泳等帶氧運動。而市民多由於缺乏時間而令運動量及時間有所減少。調查亦發現，市民最想政府加建體育場館或設施，尤其是羽毛球場館、游泳池及如劍擊等港隊表現出色的項目場地。另外，超過七成半受訪市民表示支持香港舉辦更多體育盛事。

誠然，現在香港的體育發展較十多年前已不可同日而語，政府多年來投放的資源亦漸見成效，雖然未及發展成一鉅大體育產業，但由各項運動的發展所引起的連鎖反應，包括體育盛事，體育場地及基建，不同運動屬會蓬勃發展，各種傳統及新興運動比賽及練習機會，以致市民普遍對各種運動的認識及投入亦有所上升，當然全民健康水平及運動關注及參與度提升也帶來身心靈的巨大裨益，所帶動的群眾效應也不單單是經濟上，配合現時基層醫療藍圖的大方向，由運動熱潮帶來的持之以恒的健康生活及心態，可以對一個人的飲食、生活規律、精神健康，甚至意志帶來正面的影響，這些「紅利」需要政府跨部門去思考及推動。

運動產業助推多個領域發展 若這個「大運動產業」有序發展，往往不只於經濟及盛事收益。近年政府以普及化、精英化、盛事化、專業化以達致產業化作為體育政策的發展目標。透過增強各級精英運動員培訓歷程的資助，以及改善不同體育總會的公平選拔環境，令整個培訓套路力臻完善。體育盛事化亦有助推動體育以外的經濟旅遊餐飲等齒輪，一環扣一環推動。在專業領域上，則考慮提升運動科學及醫學領域上的配合，以及支援運動員的科技創新，配合和大灣區融合的協同優勢，把產業輻射面擴大，無論在觀眾群，商業夥伴及科技合作上也可提升協同效能，亦可帶動內地體育精英訓練更多元化的人才來港，相得益彰。

病人及醫護權益協會召集人 龐朝輝醫生

病人醫護權益協進會