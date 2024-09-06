新冠疫情回落 學校院舍零星個案

【本報訊】當局最新數據顯示，本港新冠病毒活躍度呈下降趨勢，嚴重個案數字亦錄得下跌，但仍見零星學校及院舍爆發報告。環境水樣變種病毒監測顯示，JN.1及其後代譜系仍然是最流行的變種病毒株，當中包括7月被世界衞生組織列為「監視下的變異病毒株」（variants under monitoring，VUMs）的KP.3.1.1。

上周8宗嚴重 3患者死 本港新冠肺炎自6月中下旬起持續升溫，至8月初漸見回落。衞生防護中心監測數據顯示，公共衞生化驗服務處上周（8月25日至31日）收集共7,458個呼吸道樣本中，410個驗出新冠病毒，比率為5.5%，比前一周6.16%低，是連續第四周錄得下跌；嚴重個案則錄得8宗，其中3宗死亡，兩者均比前一周略少。定點普通科門診及私家診所平均求診比率分別為每千個診症有23.6宗及14.7宗，亦是連續第四周下降。

學校及院舍爆發亦減少，不過中心上周仍接獲3宗爆發報告，當中一宗涉及安老院舍、兩宗涉及殘疾人士院舍，共影響15人。而本周首4天（9月1日至4日）則有一宗安老院舍爆發報告，共影響3人。

同期環境水樣監測則顯示，人均7天幾何平均新冠病毒含量約每公升238,000拷貝，比前一周每公升約277,000拷貝少。中心對相關水樣進行變種病毒株監測，數據顯示，JN.1及其後代譜系仍是最流行變種病毒株，佔所有經分析樣本99.2%，其中29.2%屬於KP.2、KP.3佔1.9%、KP.3.1.1佔2.3%；嚴重及死亡個案樣本基因分析則顯示，KP.2佔經分析樣本18.9%、KP.3佔10.8%，暫未驗出KP.3.1.1。