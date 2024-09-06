醫健：職場健康：打工仔甜睡秘訣

工作繁忙、生活節奏緊張，加上壓力大，常常使上班族面臨睡眠不足或睡眠質素不佳的困擾。這不僅會影響工作效率和日常表現，還會對身體健康造成負面的影響。專家建議成年人每晚至少睡7小時，以維持健康。睡眠不足不但會導致身體出現各種新陳代謝、內分泌及免疫力有關的問題，例如血壓上升、壓力賀爾蒙（皮質醇）水平上升等，還會降低創造力和記憶力，增加情緒不穩、易怒、焦躁等症狀，以及增加患上其他慢性疾病的風險，如高血壓、心臟病、糖尿病和肥胖等健康問題。

那麼，如何才能擁有良好的睡眠呢？大家可以參考以下甜睡秘訣：

1.建立規律的作息時間：每天在固定時間上床和起床，幫助身體建立生理時鐘。

2.營造一個舒適的睡眠環境：減少房間內的光線和噪音，選擇舒適的床墊和枕頭，並確保房間的溫度適中。

3.睡前避免過度刺激：睡前避免飲用含咖啡因飲料如咖啡、濃茶或大吃大喝。此外，在睡前的一兩個小時內避免使用電子設備，如手機和平板電腦。

4.適量進食：如果在睡前覺得肚子餓，可進食一點小吃（如一至兩塊餅乾），或喝一杯熱鮮奶，有助入睡。

5.適當放鬆：如臥床超過20分鐘仍未能入睡，宜起床做一些鬆弛活動，例如聽柔和的音樂，惟須避免收看或收聽太刺激或令人情緒波動的媒體節目，待有睡意時才再上床睡覺。

6.保持適度運動：適度的身體運動可以幫助提高睡眠質素，但要注意避免在睡前進行過於劇烈的運動。

睡眠乃健康之本，今晚就試試以上的建議，助你提升睡眠質素吧！

職業安全健康局

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