冒牌烈酒賀中秋 扮水貨半價出售

茅台字體印刷粗疏 VSOP標記唔清唔楚 中秋節將至，有不法供應商囤積大批冒牌烈酒，並且致電聯絡熟客，訛稱有水貨名牌酒可以較市價便宜兩成甚至劈價一半以上出售。海關接獲線報展開調查，於上周二（8月27日）搗破一個位於葵涌工廈的酒倉，檢獲總值逾290萬的各類冒牌烈酒，並拘捕一名七旬負責人，今次是海關有史以來破獲的最大批冒牌烈酒。

海關早前接獲舉報，指有供應商涉嫌售賣冒牌烈酒，經深入調查及在商標持有人協助下，關員於上周二突擊搜查該供應商位於葵涌一工廈的營業處所及儲存倉庫，檢獲約1,300支懷疑冒牌烈酒，估計市值超過290萬元，並且拘捕一名70歲男負責人，涉嫌違反《商品說明條例》。

致電熟客降戒心 七旬漢就擒 調查人員表示，涉案供應商刻意把營業處所及倉庫設於工廈不同樓層，藉此提高隱蔽性逃避海關偵查。另一方面，該供應商並無設立網站或用社交媒體宣傳業務，主要依靠電話接觸相熟顧客再以低價促銷，過程中訛稱該批烈酒是來自海外的水貨批次，意圖降低消費者戒心從而魚目混珠。據了解，相關冒牌烈酒的售價由400元至3萬元不等，較同型號的正牌烈酒便宜至少兩成，個別酒類甚至「劈價」一半或以上。

今次行動是海關有紀錄以來首次檢獲如此大批懷疑冒牌烈酒，當中涉及3款商標、超過15種不同型號的烈酒。海關有理由懷疑，供應商是趁中秋佳節囤積大批冒牌酒，藉此轉售圖利。市民如飲用該些品質沒有保證的烈酒，有機會危害健康，因此海關已把部分樣本送往政府化驗所檢驗，結果顯示該些樣本不含甲醇等有害物質。

調查人員指出，涉案冒牌烈酒不論在包裝設計及價錢方面均與正貨有若干分別，並舉出其中兩款烈酒為例，比對真假酒的防偽特徵，以免消費者受騙。第一款酒是「貴州茅台酒」，它的其中一個特點是不同年份生產的酒，設計細節會略有不同。當中2009年的酒款，其樽頂有5星齒輪圖案，正牌酒是由14格齒輪組成，但冒牌酒只得13格；酒的樽頂帽套印有中文商標字體及生產序號，惟冒牌貨的字體明顯被拉長，比例較不合理，印刷粗疏，正牌貨的字體比例及印刷均較精美。

第二款酒為「軒尼詩VSOP」，其包裝邊緣印有雷射標記，冒牌酒的標記深淺不一，較不完整，遠不及正牌酒清晰；另外，冒牌酒的樽身標籤貼紙缺乏壓紋圖案，正牌酒除了有相關壓紋，標籤做工亦更為細緻。調查人員分析，冒牌酒可能因成本及技術問題，處理較為粗糙，相信消費者只要保持警惕，足以分辨真偽。