九巴城巴申加價 運署：審慎處理

【本報訊】經濟不景下，所有專營巴士繼去年6月獲批加價後，再有多間專營巴士營辦商，包括九巴及城巴等申請加價。九巴表示，因應營運情況和成本變化，早前向政府提交申請調整票價，而龍運則沒有申請。城巴則於今年1月申請調整票價，以應對燃油及工資等多項成本上漲壓力。

九巴未有透露申請的加幅，只表示有關幅度非常審慎，已平衡財務上可持續發展的需要及市民的接受程度，期望政府能夠盡快處理，以改善巴士公司的經營狀況。城巴就指，今年1月已申請調整票價，以應對燃油及工資等多項成本上漲壓力，但是申請尚待批准。

運輸署表示，政府正按照既定程序審批，會適時諮詢立法會交通事務委員會和交通諮詢委員會，再提交予行政會議考慮。署方又稱，政府會以審慎態度處理票價調整申請，做好把關工作。評估票價調整時會考慮一籃子因素，包括自上次調整票價以來的營運成本及收益的變動、市民的接受程度及負擔能力與服務的質及量等。

可用隧道費基金抵銷加幅 政府已豁免專營巴士使用政府隧道費，每間專營巴士營辦商須把所節省的隧道費，存入「專營巴士豁免隧道費基金」。當專營巴士營辦商申請加價而行政長官會同行政會議認為有足夠理據上調車費時，可先利用基金的結餘抵銷加幅，以降低乘客需承擔的車費加幅。