不適切居所 開冷氣仍高達41℃

【本報訊】今年天氣異常酷熱，若居於不通風居所的住戶感受或更深。社協昨日表示，在14個不適切居所單位中，發現即使開冷氣，平均氣溫仍高達攝氏30度至攝氏41度；有九成受訪者因居所太熱而引致身體不適；濫收水電仍然普遍，有八成的受訪者卻選擇啞忍。機構建議當局增設劏房水電津貼或以劏房單位計算收費；豁免舊樓首30立方水費，以及增建公屋等。

社協聯同一眾劏房、板房、床位及天台屋基層前往立法會申訴，表達基層在極端天氣下的困難。社協早前訪問308位「劣居所」住客，並量度14個不適切居所單位的溫度，發現14個單位即使開冷氣，平均氣溫仍高達攝氏30度至攝氏41度。其中深水埗天台屋及觀塘鐵皮屋室內溫度高於室外，小暑之日，鐵皮屋較天文台的平均溫度高出攝氏7度。

劏房濫收水費 8成人啞忍 調查發現，受訪者的每月家庭入息中位數為11,000元，遠低於全港的21,200元。住屋開支的壓力沉重，租金連水電費佔入息中位的47%，創五年來同類型研究的新高。即使已實施水務條例規管濫收水費，社協社區組織幹事張楚瑜指因執法效力不足，此「尚方寶劍」其實不夠鋒利。儘管有75%的受訪者知道租務管制條例生效、45%的受訪者知道水務署有打擊濫收水費，但80%的受訪者選擇啞忍，主要擔心被秋後算帳。

社協副主任施麗珊建議政府每年派發劏房水電津貼，亦希望中電及港燈可以為劏房單位提供優惠。社協促請政府重啟並優化「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」，包括設置「抗熱物品清單」，讓基層增添遮光窗簾、循環扇及隔熱板等。同時，政府應提高資助額，發展「購買券」，讓基層直接到名單上的店舖選購需要的物品。社協亦建議增設社區休憩設施，開放予基層居民對抗盛夏，包括在全港18區開放避暑及學習中心、免費開放游泳池等。