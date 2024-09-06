本報追查防禍水 水署跪低揭PFAS數據

內地歐美早訂指標 港懶懶閒可大可小 本報鑑於澳洲及美國相繼在食水樣本中，發現可致癌的全氟和多氟烷基物質（PFAS），遂跟進本港食水安全狀況，惟水務署表示檢測的食水樣本PFAS物質含量處於極低水平，卻無法提供相關物質的具體含量。事隔一星期後，水務署終改口公布可致癌物質PFAS的含量。署方指截至上月，香港食水樣本的全氟辛烷磺酸（PFOS）平均值為0.88納克（又稱微克），比較澳洲檢測全氟辛烷磺酸（PFOS）為0.0155納克，本港檢測值略高於澳洲，不過均低於標準值為40納克。署方又表示，因獨立專家分析了本地監測數據，認為PFAS在香港食水中的風險極低，所以建議不需要把PFAS納入香港食水標準。

立法會議員葛珮帆接受本報查詢時指，據她所知，個別國家和地區例如歐盟、內地、澳洲及美國等因應自身情況為食水中的PFAS訂立了不同的限值。而世衞現時仍未為食水中的PFAS含量訂定任何準則值。她又稱據了解，本港一直檢測的PFAS含量極低，香港食水安全諮詢委員會及獨立專家建議不把PFAS納入本港的食水標準，現時可以接受，但建議水務署應該繼續密切監察本港的水質情況，不時檢視是否有需要把PFAS納入本港食水標準。

議員促監察 適時檢視 水務署昨在社交平台上表示，香港食水樣本監測結果中兩種較常見的PFAS物質，即全氟辛酸（PFOA）及全氟辛烷磺酸（PFOS），平均值分別為2.9納克/公升及0.88納克/公升，而最高值分別為4.6納克/公升及1.2納克/公升，遠低於現時已實施相關PFAS物質獨立標準值的國家所訂立的標準，獨立專家認為香港食水安全。署方重申會繼續密切留意世衞的研究進展和指引，定期審視香港的食水標準，以持續確保食水安全。

署方稱，根據世衞指引，個別國家/地區在制訂食水標準時，必須考慮當地環境、社會、文化、經濟及飲食等情況，以訂立一套適合當地情況的食水標準。目前已訂立PFAS標準的地方包括內地、澳洲、新西蘭、歐盟、加拿大及美國等。各地因應自身情況採納特定的PFAS物質參數和標準值，例如內地、澳洲及新西蘭為個別PFAS物質訂立獨立的標準值。歐盟及加拿大則為一籃子PFAS物質訂立總和的標準值。美國則同時採納兩種做法，但美國的標準並非國際上廣泛採用，而美國當局在頒布相關標準時，亦提供5年寬限期，即2029年才正式執行有關標準 。