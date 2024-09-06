昨38航班取消 六合彩順延明攪珠

【本報訊】「摩羯」襲港，大量服務於八號風球下暫停。教育局宣布所有日校，於昨日及今日停課。香港馬會獎券有限公司亦將原定昨晚舉行的六合彩攪珠（第100期），順延至明日晚上舉行，已購買的彩票仍然有效。而機管局亦與航空公司代表於昨日公布颱風下機場的安排。局方表示，昨日約有38班航班取消，今早會啟動航班重新編配機制，協調航班恢復，呼籲旅客到機場前，先諮詢航空公司。

大灣區航空免費退款改機票 另外，8號風球懸掛時，往來機場的巴士將會取消，S1、S64線保留有限度服務，機場快綫會正常運作。

國泰航空呼籲顧客在航班起飛前3小時到機場辦理手續。因應情況，國泰亦提供彈性票務安排，建議顧客到公司網站留意最新消息及公布。大灣區航空發言人就指，今日有4班航班取消，另有兩班延誤。受影響乘客可於原定出發日期的7日內改機票、14日內辦理退款，費用將獲豁免。發言人強調公司航班調動以乘客安全為首位，會盡力減低對乘客的影響。

香港航空就表示，昨日由香港去三亞及海口的4班航班取消，公司亦因應情況對更改機票、訂位及退票費用等作出豁免。香港快運發言人則指，香港快運今日部分航班有調動，有11對航班取消，已通知受影響乘客，並為其安排改期及豁免退款費用。發言人提醒，受影響人士需留意公司消息，了解相關安排。