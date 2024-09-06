恐歷史重演 杏花邨做足準備防水淹

【本報訊】超強颱風「摩羯」來襲，天文台於昨晚6時20分發出8號烈風或暴風信號。本報記者昨日到多個以往颱風吹襲時的重災區，發現大部分市民已作好防風準備。其中在2017年慘被颱風「天鴿」蹂躪，停車場內逾30輛汽車幾乎被水淹沒的柴灣杏花邨，職員慎防歷史重演，已在屋苑大堂多道玻璃門窗貼上防風膠紙，閘門亦加裝擋水板以防海浪湧入大廈。

至於海邊的鯉魚門三家村，當局就向商戶提供沙包堆放在門外，防止積水湧入店舖，並派員在村口搭建臨時行人平台，供居民在水浸時出入使用。村內居民商戶均如臨大敵，商戶紛紛升起貨物避免遭浸壞，又計劃提早關門，亦有部分海邊住戶在門外加建水閘。惟由於今次風暴受水漲夾擊，居民預計風力及災情可能較嚴重。

海灘追風可罰款判囚 以往本港有不少「追風族」，喜歡趁打風到海邊追風，甚至曾有家長帶小朋友到場，亦有人冒險到海上衝浪。不過，政府於早前就已立例，在惡劣天氣下「追風逐浪」可遭檢控，例如海灘或郊野公園在封閉後，若在未得許可下進入，即屬違法，最高罰款2,000元或監禁14天。