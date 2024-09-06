本年首掛8號波 今料狂風雨滂沱

打工仔提早下班 鬧市傍晚人流大減 超強颱風「摩羯」吹襲本港，亦是今年首個8號風球。天文台在昨日傍晚6時20分發出8號東北烈風或暴風信號，預料最少維持至今日正午12時，入夜之後，「摩羯」對本港的影響漸大，超強颱風的威力漸顯，天文台於晚上9時30分發出黃色暴雨警告。另外截至昨晚10時，錄得15宗塌樹報告。30個臨時庇護中心目前有166人入住。天文台又指昨晚7時，「摩羯」集結在香港以南約330公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶，預料摩羯將維持超強颱風強度，今早於本港西南300公里左右掠過，其相關的烈風區將影響珠江口一帶。

「摩羯」來襲前，各界均提前應變，由於天文台在中午時分已通知會於晚上6時20分改發8號波，工商業機構大都提早下班，平時6時左右，中環、灣仔及紅磡一帶例必人頭湧湧，但昨日6時，核心區已經人流大減，不少市民趕在8號波前搭車搭船歸家。

明日風勢緩和 雨勢頗大 天文台指，與摩羯相關的強雨帶會逐漸影響本港，預料今日（6日）有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪，提醒市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。昨晚約6時，橫瀾島、昂坪及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時78、76及68公里，最高陣風分別超過每小時94、96及97公里。天文台亦在摩羯上空投下「下投式探空儀」，並於正午時分在摩羯中心附近錄得超過每小時160公里近地面風速。

天文台預計，本港地區今日吹強風至烈風程度東至東北風，其後漸轉吹東南風，稍後風勢會減弱。今日最高氣溫攝氏29度，多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。海有非常大浪及湧浪。展望星期六風勢逐漸緩和，但天氣仍然不穩定，初時雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。隨後一兩日驟雨逐漸減少。

港鐵宣布，8號風球生效期間，港鐵列車及輕鐵維持有限度服務，巴士服務則會暫停。若天文台改發9號或以上信號，露天段列車、輕鐵及港鐵巴士服務將即時暫停。仍行駛中的露天段列車會盡可能在安全情況下行駛至原定的終點站，或鄰近車站方便乘客暫避。而隧道段列車則會維持有限度服務，班次較疏，行車時間亦較長。

港鐵有限度服務 九巴停駛 巴士方面，九巴及龍運所有日間、深宵和通宵路線暫停，除小量日間路線會在八號信號生效期間，繼續提供有限度服務，接駁至港鐵站或口岸。而城巴除B3X、 B7 （只提供粉嶺站不停站往來香園圍口岸的服務）及S1號線會於日間提供有限度服務外，所有日間路線暫停服務。

超強颱風摩羯風眼附近的雲帶。（政府飛行服務隊提供） 有市民於傍晚時分前往堅尼地城海旁拍照。 摩羯路線圖