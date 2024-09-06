垃圾徵費觸礁 建築廢物收費無法上調

根據政府向立法會提交的文件，政府原計劃將堆填區處置建築廢物的收費為每公噸200元，改為於堆填區處置都市固體廢物而按重收取的入閘費為每公噸365元；篩選分類費則由每公噸175元上調至340元；公眾填料費由每公噸71元上調至每公噸87元。相關收費按照不同條例、由不同部門負責，上調收費本有助政府增加收回處置相關廢物成本的比例，但垃圾徵費被擱置後，土木工程拓展署官網展示的相關收費，仍是原本舊收費。