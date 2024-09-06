人工島莫財延遲工程 填料存量勢飆升

【本報訊】建築廢物是本港固體廢物最大一類，這些建築廢物大部分可重用，如機場三跑工程要填海時，便累計接收1,950萬公噸填料，但該項工程於2021年完成後，本港的公眾填料存量隨即大幅上升。本來政府計劃展開交椅洲人工島（又稱明日大嶼）工程可分流部分填料，但交椅洲人工島計劃又再押後，令填料再少一大去處，政府只能加大跨境運送量，開支亦有增無減。

政府幾年前提出交椅洲人工島計劃後，坊間便擔心工程造價昂貴，因早期估計的造價已高近6,000億元，外界擔心工程儼如倒錢落海，反對聲不絕下，上屆政府依然死撐要推行。今屆政府接手後，先是進行研究，其後政界已傳出消息，指樓市插水、政府有逾千億元龐大財政赤字的前提下，原定2025年開始填海的交椅洲人工島大型填海計劃將押後。

當局未敢估算最新造價 近期，發展局表示，項目會於今年年中啟動環評法定程序，又指交椅洲人工島填海計劃的不同分期現金流都有所不同，政府現無法亦不敢估算最新造價，僅重申爭取今屆任期內啟動填海。