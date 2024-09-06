獨家報道：填料庫大爆棚 燒36億執爛攤

貼錢「轉贈」台山 財赤下添重擔 經濟吹淡風、大型工程買少見少，由土木工程拓展署管理的公眾填料庫亦見滯存現象，立法會文件顯示，今年3月滯存填料已飆升至近2,300萬公噸，創歷史高位。而2013年至2023年期間，政府合共花費約110億元管理及營運填料庫，同期向建築廢物產生者徵收的填料處置收費卻只有約74億元，從收支上分析，政府僅處理填料事宜已出現36億元收支缺口，平均每年處理費赤字高達3.6億元。政府早在去年已計劃上調處理包括填料費等建築廢料的收費，卻因垃圾徵費計劃泡湯而受阻，有議員指出，建築廢物處置收費與垃圾收費「完全兩樣嘢」，政府毋須綑綁處理，建議政府研究各個分項獨立調整收費的可行性。

2300萬公噸填料創新高 根據立法會公布的《香港的建築廢物》數據，今年3月，滯存於填料庫的填料數量飆升至近2,300萬公噸的歷史高位，主要原因是本港缺乏大型基建，自機場第三條跑道填海工程後，再沒有大型工程展開，填料有增無減下，政府預料跨境填料運送量會顯著上升，預計今年整體交付量將達1,100萬公噸。香港亦已於2023年10月與內地續簽運送協議，並批出價值4.48億元的3年期交付合約。

填料運往內地台山有助紓減本港填料庫的壓力，但處理填料的開支卻日益沉重，根據立法會的資料，2023年，政府管理建築廢物的開支高達10.79億元，同期收入只有8.42億元；2019年的開支更高達12.54億元，收入只有8.97億元，連年入不敷支下，累計10年的建築廢物管理收支已錄得36億元赤字。

政府早有計劃上調建築廢物管理費用，並與都市廢物的收費一起上調，故環境及生態局局長去年10月13日作出《修訂建築廢物處置收費公告》，指定自今年4月1日起調整公眾填料費，由每公噸71元上調至每公噸87元，其後生效時間亦隨垃圾徵費改為延至8月1日生效，最終卻無法實現，建築廢物管理開支缺口亦無法拉近。

立法會環境事務委員會主席劉國勳表示，建築廢物收費由土木工程拓展署處理，收費價格則由環境及生態局釐定。早前因應實施垃圾收費後，於堆填區處置都市固體廢物而按重收取的入閘費為每公噸365元，為避免日後有人蓄意混合都市固體廢物及建築物以逃避收費差價，環境及生態局早前上調各項建築廢物處置收費，其中公眾填料費由現時的每公噸71元，增加至每公噸87元。他解釋，即使獲加費「亦只是追回成本，填補現有嘅財政缺口。」

倡各分項獨立調整收費 劉國勳坦言，建築廢物收費已徵收多年，一旦各項建築廢物處置收費上調，執行困難不大，「理論上可以好快（做到）」，強調與垃圾收費「完全兩樣嘢」，毋須綑綁處理。他又提到，現時建築廢物處置收費共有3個分項，建議政府可以研究各個分項獨立調整收費的可行性。