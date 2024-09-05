功夫茶重出江湖 不平鳴鬼哭神驚

嗱嗱嗱，《功夫茶》返嚟啦！《東方日報》時評專欄《功夫茶》一直以文筆辛辣、生動抵死、不平則鳴見稱，陪伴幾代香港人成長。去年8月中《功夫茶》宣布停刊，引發不懷好意者無限聯想。其實當時已預告「後會有期」，適當時機定必重出江湖！經過一年多的精心籌劃，現在到了適當時機，《功夫茶》以全新面貌再會讀者。「東網視頻」推出《功夫茶》全新節目，以有聲有畫、更生動傳神的形式跟大家見面，同時不脫敢言作風，繼續為民發聲！

拍案叫絕 欲罷不能 眾所周知，功夫茶係潮州名茶，益處多不勝數，有明目提神、抗氧化、抗衰老、減少血脂、預防心血管疾病等功效，簡而言之，多飲有益，茶到毒除。《功夫茶》今番在「東網視頻」現身，論盡天下大小事，罵盡天下不平事，數盡天下有趣事，當然亦會讚盡天下好人好事。總而言之，知無不言，言無不盡，言者無罪，聞者足戒，不為帝王唱讚歌，只為蒼生說人話！這口《功夫茶》嗒落有味，再嗒回甘，保證令看官一看恍然大悟，二看拍案叫絕，三看欲罷不能！過去《功夫茶》如是，未來《功夫茶》亦必如是！

就以頭炮為例，《功夫茶》請來立法會議員周浩鼎一起論盡香港獨有怪現象，那就是美國Google旗下影片分享網站YouTube宣淫販賤，Ⅲ級淫片氾濫成災，負責為淫片評級的淫審處卻一次又一次放生，淪為荼毒青少的幫兇。司法公然護淫的情況舉世罕見，究竟箇中原因是甚麼？

東方傳媒機構堅持不懈、先後22次向政府部門檢舉淫片，可惜無論淫片多麼的淫，意識多麼的不良，淫審處幾乎每次皆將之評為Ⅱ級不雅，甚至有淫片被評為老少咸宜的Ⅰ級，全部毋須下架。

直到輿論嘩然，社會狂轟，紛紛怒批淫審處不公不正，庇奸護淫，評級毫無準則，黑箱作業，今年3月才首有淫片被評為嚴禁發布的Ⅲ級。這絕對是東方鍥而不捨、引起社會廣泛關注的功勞，但與其說是司法忽然良心發現，撥亂反正，不如說是迫於輿論壓力，敷衍為之更準確。

可以看見，東方檢舉的淫片之中，至今共有13條被評為Ⅲ級，但也不是每一條都即時下架。宣淫販賤沒有後果，還可藉此博點擊賺取廣告收入，簡直是咄咄怪事，為何政府放任不理？如果政府肯正視問題，能像嚴禁港獨歌在網絡散播那樣嚴打YouTube淫片，相信情況早已受控。

親快仇痛 敬請期待 再舉個例子，通訊應用程式Telegram的俄羅斯裔始創人杜羅夫最近在法國巴黎被捕，當局指其程式涉嫌容許犯罪行為，面臨恐怖主義、販毒、洗錢、詐騙、侵害兒童等多項指控。儘管部分人將之解讀為政治迫害，但事實是網絡言論自由絕非沒有底線，一樣受到法律監管，YouTube宣淫販賤何以例外？

與此同時，立法會亦冷待事件，直到最近周浩鼎才總算「開了第一槍」，在立法會向政府提出書面質詢。大多數議員皆懶懶閒，是否有難言之隱？是否跟港府一樣怯洋懼外，不敢開罪美國大企業？答案是甚麼，還待讀者諸君收看即將播出的《功夫茶》，答案絕對出其不意、意想不到。

此番《功夫茶》重出江湖，可謂鬼哭神號，親者快、仇者痛。為何這樣說？木秀於林，樹大招風，《功夫茶》一直敢言人所不敢言，春秋筆法，微言大義，當頭棒喝，直斥其非，往往令權貴懼、小人驚。

去年宣告暫別江湖，隨即有昔日毒果打手幸災樂禍，煞有介事將之同毒果摺埋相提並論，大有「今朝君體也相同」之意。在此敬告各界鼠輩，你們實在想多了，也開心得太早了。正如前述，《功夫茶》只是以更好的面貌再會讀者，為社會是非曲直再次發出最強音。

一言以蔽之，「今日歡呼孫大聖，只緣妖霧又重來」。要是社會再無不平之事，要是政府做得無懈可擊，要是宵小再也無法橫行無忌，這個世界也許不再需要正義之音來鞭策。《功夫茶》再次拜會讀者諸君，說到底是這個社會妖霧太重，太需要像孫大聖這樣的人物來震懾牛鬼蛇神，主持公道！敬請期待「東網視頻」的全新節目《功夫茶》！