龍七公：法律豈可總讓好人感到委屈

最近，青島「路虎女」打人事件引發輿論公憤。涉事女子逆行、插隊、撞車，反而遷怒迎面正常行駛的汽車，將駕車男子打得滿臉是血並破口大罵。被打男子全程未還手，旁邊亦有路人勸他不要還手。事後，肇事女子僅僅被罰款一千元，行政拘留10日。公眾除了對處罰奇輕的不滿，更對被打男子的「卑微」處境感到同病相憐般的悲涼。

就在上個月，江西南城縣一名17歲的孟姓小伙子，在路上好心扶起摔倒在地的老人。孰料，老人及其家屬反咬一口，誣陷是被孟某撞傷，強迫賠償，還多次掌摑毆打孟某。好在警方調取「天眼」監視影像後還原了真相，將該老人行政拘留，還小伙子以公道，但蒙在小伙子心頭上的陰影，恐怕許久難消。類似好人做好事反被訛詐的事情太多了，以至於大眾遇到摔倒的老人不敢去扶。

而遇到被人欺負毆打，如果還手自衞，往往就被定性為互毆，各打五十大板。2018年的江蘇「崑山反殺案」，被人持刀追打的于海明搶刀反擊，致行兇者死亡，最終于海明獲司法認定是正當防衞，但這樣的「幸運者」少之又少。此外，有偷瓜者在逃跑時摔傷，竟要求種瓜者擔責；有人誤將鄰居家的水仙當成韭菜偷回家食用後中毒，竟向鄰居索償。

又如，為老不尊的「壞老人」碰瓷訛詐之事，一再上演。若得手，就得敲詐大筆賠償；即便被拆穿，警方往往是批評教育為主。2017年，江西上饒3名中學生在放學路上看到一位老奶奶摔倒，趕緊上前扶起，結果老太太反誣3人撞到自己，索要10萬元。雖然事後事情澄清，但壞人除了受到幾句批評，毫髮未傷。即便此次江西南城縣將誣陷訛詐者行政拘留數天，而對於此類壞人來說，權當受警方公款接待，管吃管住，能起到的震懾作用實在有限。

助紂為虐 變相鼓勵 還有犯罪愈來愈低齡化，校園霸凌致同學傷殘者繼續上學，傷者卻終生癱瘓；小學男生姦淫女童，竟連一句道歉都沒有，無怪乎《未成年人保護法》被嘲笑淪為「未成年壞人保護法」。

相關職能部門，有一種畸形的維穩思維，遇到案件習慣「和稀泥」，想方設法大事化小、小事化了，避免因有惡性案件影響自己仕途。實際上卻是埋下了一個個毒瘤，不斷消解法律的權威，毒化社會的風氣，助長壞人的囂張氣燄。「惡老惡少」得不到應有的懲罰，無異於是助紂為虐，變相鼓勵。壞人肆無忌憚，有恃無恐；而好人畏首畏尾，或明哲保身，或忍氣吞聲。

法律應當為公民的權利救濟保駕護航，才能弘揚正義正氣。好人備受憋屈，壞人代價過低，是對法治的諷刺。此類立法、司法的模糊地帶，關乎億萬百姓的切身安全感、獲得感。類似的漏洞遲遲得不到有效修補，即便新制訂的法律汗牛充棟，也難以提高大眾的獲得感。