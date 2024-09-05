自成一家：援助小國暗藏私心

為期5日的太平洋島國論壇領導人會議日前在湯加閉幕，大會批准由澳洲主導的「太平洋警務倡議」計劃，被外媒形容成功遏制了中國在該地區的影響力。但是在北京投訴後，論壇會後發表的公報移除了有利台灣的表述內容，則被視為中國扳回一局。中美澳等國在論壇上一來一回博弈，揭示該地區已經成為各大國搶奪影響力的主要戰場。

太平洋島國地區由熱帶島嶼和環礁國家組成，長期被西方忽視，美國在冷戰後更一度撤出駐太平洋部分島國的大使館，把部分責任推給「副警長」澳洲。中國近年趁虛而入，不斷加強與太平洋島國合作，此舉當然有一定的政治考量，但不能否認，北京當局在該地區的建設性投入，大大改善了很多國家的經濟。

諷刺的是，隨着中國的影響力愈來愈大，歐美尤其是美國近年再次重視太平洋島國，積極拉攏盟友投入更多資源加強與各國聯繫，試圖重奪地區主導權。澳洲倡議啟動「太平洋警務倡議」計劃，表面上是要協助區內各國培訓警力，實質上是暗藏私心，要和美國合力防範北京的影響力進一步擴大。

然而，大多數太平洋島國皆無意捲入大國地緣競爭，它們更關注自身面臨的問題，尤其是全球氣候變遷所帶來的自然災害。海平面持續上升很有可能令四面環海的島國被海水淹沒。這些國家經濟和科技水平落後，需要更多的國際援助。

當前太平洋島國在美國的全球地緣戰略中的重要性大幅提升，美國非常希望增強對太平洋地區的影響力。若華府真心關心太平洋島國，就應該優先集結各國協助該地區應對氣候問題，而不是只顧與中國爭奪主導權。可惜特朗普很大機會在11月的美國大選勝出，這只能淪為幻想。