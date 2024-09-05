橫眉冷看：不必再怕小日本欺侮

「12395」是中國大陸海上搜救中心的撥號，最近開放與台灣漁民，他們一旦在水上作業時遇到麻煩，可以撥打上述號碼，大陸海警會提供協助。數目字「95」用普通話唸，讀音近於「救我」，這也就是說，此乃求救熱線，本來是用作幫助中國大陸的漁民，但台灣人也是中國人，兩岸一家親，往後寶島居民要是覺得求助無門，大可以請大陸海警幫忙。

自從台灣民進黨上台執政之後，對日本的態度變得十分軟弱，台日兩地的海域主權如何劃分，一直存在爭議，在國民黨馬英九主政時期，寶島仍會據理力爭，遇事時也不會對日方退讓。然而，及至民進黨的蔡英文上台，對日本卻是一副奴顏妾面的模樣，人家欺到頭上來，台灣政府還要賠着笑臉。近年，日本漁民經常到有主權爭議的海域捕撈，台灣海警不敢哼聲，但寶島的漁民到相同海域作業，卻往往被日本公務船無理扣押，還要繳付大額贖金。

今年7月，台灣漁船「福洋266號」在彭佳嶼東北方作業時，被日本水產廳的公務船扣留，最後要罰款600萬日圓，折合約30萬港元才獲得放還。寶島漁民受此屈辱，卻是求助無門。由民進黨主導的台灣政府，對日本的野蠻行為一味縱容、啞忍，寶島居民長期憋了一肚子氣，倒是沒有任何辦法。

近期中國大陸便主動伸出援手，正式告訴台灣漁民，蔡英文、賴清德政府不肯幫的忙，大陸海警卻可以，如果在海上碰到任何大問題，只要撥打「12395」，就會有人「救我」。

這幾個月以來，中國跟菲律賓在南海發生過多宗衝突，中國海警的實力如何，可謂有目共睹，只要有他們在，日後台灣漁民就不必怕會再受小日本的欺侮。