筆下風雲：核大戰美國淆底

烏克蘭突襲庫爾斯克輕易得手，一時間士氣大振，西方媒體忙不迭鼓與呼，吹得烏軍神乎其神，俄軍兵敗如山倒。但普京一直老神在在，驚都未驚過，還四出外訪，完全不將國際刑事法院的通緝令放在眼內，可知他對戰況胸有成竹。

果不其然，經過短時間的低潮期，俄軍已重整旗鼓。普京表示，俄軍在烏克蘭東部推進速度，比起侵烏以來任何時候都要快，每天佔領數平方公里。烏克蘭總統澤連斯基承認，國內頓涅茨克州等東部地區正陷入劣勢。與此同時，俄羅斯再對基輔發動大規模導彈與無人機空襲，雖然大部分被烏方攔截或擊落，但烏克蘭左支右絀已是鐵一般的事實。

戲子總統澤連斯基現在唯一指望，就是美國提供更多精良武器，並撤除所有限制，讓烏軍直攻俄羅斯本土。正如本欄前述，拜登現時仍有顧慮，擔心普京的核大戰並非靠嚇而是來真，而且不止攻擊歐洲，更會打到美國領土。美國二戰後在全世界燒起火頭，但本土從來沒有受到波及，戰爭全部在別國領土進行，美國因此有恃無恐。惟一旦戰場搬到美國，那便不是鬧着玩，美國人命矜貴，自然不同於烏克蘭，即使打至最後一人也不用在乎。

很明顯，全球多國早已或明或暗地擁核，爆發核大戰絕非不可能，反而隨着美國霸權愈是衰落愈是囂張，只要有一方被逼到牆角，必須絕地反擊，演變成第三次世界大戰便不再是說說而已。現在急的是澤連斯基，突襲庫爾斯克無法遂其所願重擊俄羅斯，為將來的談判增加籌碼，反而使烏軍進退不得，普京更不用和他談。歐洲各國也各有打算，算的是烏克蘭戰後重建的大肥肉，人人也想分杯羹。澤連斯基甘願充當美國棋子，可憐是烏克蘭人國破家亡，國家負債纍纍。