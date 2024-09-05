強詞有理：眾怒難犯

以色列總理內塔尼亞胡大概不明白甚麼叫眾怒難犯，但相信很快就會明白。以色列全國各地近日爆發罕見的大規模示威，70多萬人上街抗議，一來不滿以色列政府沒有盡力營救人質，二來要求盡快與哈馬斯達成停火協議。以色列只有900萬人口，這次竟有這麼多人站出來，說明以色列民眾對這場戰爭已普遍感到厭倦、反感甚至憤怒。內塔尼亞胡可以不理國際社會的批評，也可以不理美國的勸告，卻不能不理國內民眾的強烈呼聲，若再一意孤行，必將被滔滔民意淹沒，距離下台的日子也就不遠了。

這次大規模示威的肇因是6名人質在加薩遇害，內塔尼亞胡政府被指漠視人質安全。其實，這輪以巴戰爭爆發以來，被哈馬斯扣押的250名人質中除了少數獲釋，不少已經遇難，目前哈馬斯手上還有約100名人質。如果內塔尼亞胡政府真的在乎他們的安全，應該想辦法與哈馬斯達成停火協議或交換人質才對，哪有一味狂轟濫炸的道理。以色列民眾為幾名人質遇害感到悲憤，誰替被以軍殺害的4萬巴勒斯坦人主持公道？

早前一項民調顯示，72%以色列受訪者認為內塔尼亞胡必須下台，64%人贊成與哈馬斯達成停火協議。如今隨着這6名人質的死亡，以色列國內反戰情緒更加高漲，要求內塔尼亞胡政府下台的呼聲更加強烈。當然，自恃有美國撐腰的內氏是不會自動下台的，偏執狂妄的心態注定他必將好戰到底，而且會更加狠辣。他誓言徹底剿滅哈馬斯，並清除黎巴嫩真主黨和胡塞武裝，甚至企圖一舉解決伊朗的威脅，野心無疑很大很狂，可惜根本做不到。

在過去歷次中東戰爭中，以色列確實佔盡優勢，無往而不利，但今時不同往日，以軍費盡九牛二虎之力也無法剷除哈馬斯，更別說要同時對付伊朗、真主黨和胡塞武裝。即使美軍派出兩個航母戰鬥群為以色列助威，也不過是裝腔作勢，解決不了實際問題，反而顯得美以色厲內荏。

伊朗一直按兵不動，遲遲沒有對以色列採取報復行動，看似軟弱，其實也許是緩兵之計。只要伊朗不宣布放棄報復，以色列就不敢掉以輕心，美軍航母就不敢撤走，繼續這樣耗下去，對誰傷害最大，不言而喻。這幾個月下來，以色列港口因紅海危機而陷於癱瘓，經濟民生活動停頓，內塔尼亞胡還能撐多久？