斬斃熟睡夫 七旬婦認誤殺9‧30判刑

【本報訊】患有精神分裂的七旬婦，因懷疑丈夫不忠，於2021年凌晨趁丈夫熟睡時，在葵涌麗瑤邨單位內，用31厘米長菜刀斬死丈夫。該婦昨在高院否認謀殺罪，並以精神問題減省罪責為基礎，承認誤殺罪，獲控方接納。法官把案件押後至9月30日再聽取求情及判刑，並索取被告的精神科報告，被告續還押小欖精神病治療中心。

現年77歲印尼籍被告劉秀珍，報稱是家庭主婦。她於1977年跟死者劉子球結婚，並誕下一對兒女。長子在2010年遷往台灣，么女則跟父母同住。被告被控於2021年2月25日，在葵涌麗瑤邨貴瑤樓一單位內，謀殺劉子球。被告否認謀殺罪但承認誤殺罪，且獲控方接納。

患精神分裂 疑夫不忠 據同意案情指，自1986年開始，被告被診斷患有妄想型精神分裂症，需接受精神科治療。2020年8月起，被告懷疑丈夫有外遇，兩人經常爭吵。2021年2月，事主一度搬走，以避免跟被告衝突。直至2月19日左右，事主再搬回涉案單位居住。

案發當日晚上，一家三口如常晚餐。凌晨一時許，女兒去睡覺，當時事主已熟睡，被告則仍未就寢。凌晨4時許，被告拍醒女兒，要她打電話報案。女兒之後見到事主滿身鮮血，應事主要求，將毛巾拿給他，讓他按着頭部。警員到場，見事主頭部受傷，但仍然清醒。事主稱被告趁他睡覺時用刀斬他。事主之後陷入昏迷，由救護車送院，至凌晨5時41分證實死亡。被告被捕後警誡下稱，事主有外遇，所以斬了他。因其精神狀況，警員無法為她進行警誡錄影會面。法醫驗屍報告指，死者頭頸四肢多處受傷，因大量失血致命。案件編號：HCCC 396/2023