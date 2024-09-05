中區打擊非法吸水煙 發4定額告票

【本報訊】吸食水煙一小時的煙霧吸入量，可達一根傳統捲煙的100倍至200倍。衞生署控煙酒辦公室（控煙酒辦）日前在中區採取執法行動，加強打擊在禁煙區非法吸用水煙活動。控煙酒辦人員（包括便裝人員）在一間酒吧向非法吸食水煙的人士共發出4張定額罰款通知書，並會考慮向涉嫌協助及教唆吸煙罪行的酒吧經營者作出檢控。而衞生署過去一年則發出145張通知書，亦向違反其他相關罪行的店員及酒吧/食肆負責人發出74張傳票。

根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）（下稱《條例》），任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500元。另外，如有出售任何吸煙產品（包括水煙），不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對推廣和銷售吸煙產品的限制。違例者一經簡易程序定罪，最高可被罰款5萬元。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為。

過去一年向酒吧食肆派74傳票 衞生署發言人指，控煙酒辦會就每一宗違例吸煙投訴作出跟進及調查，並會到有關場所巡查及執法。控煙酒辦亦會不時與其他執法部門進行聯合巡查及執法行動（包括便裝行動），以提升執法成效。署方會繼續密切監察及持續嚴厲執法，以打擊非法吸食水煙活動。在過去12個月，控煙酒辦共採取105次針對在禁煙區非法吸食水煙的行動，並向違例吸煙者發出145張定額罰款通知書，以及向違反其他相關罪行的店員及酒吧/食肆負責人發出74張傳票。