港燈增調人手 應對颱風事故搶修

【本報訊】颱風摩羯逐漸逼近香港。電力公司港燈指，吸取之前應對惡劣天氣和颱風來襲的經驗，已更新了應變方案並設立了更詳細的指引，分別在發電系統、輸配電系統和向客戶提供緊急支援3方面啟動應變措施，確保對港島和南丫島超過59萬名客戶的電力供應在颱風期間保持正常。

額外派員留守南丫發電廠 港燈指，一旦天文台懸掛3號強風信號，南丫發電廠會增派額外人員，留廠負責營運和維修工作，避免海上交通停運所帶來的影響。在發電系統方面，會啟動額外的發電機組，以便在有需要時可以快速增加系統的輸出電量，應付突如其來的變故對發電量的需求。而南丫發電廠內早前落成投產的燃氣發電機組L12，以及正在興建的L13機組，建築物的地基高度已採用主水平基準（PD）+7.0米的規格，減低因惡劣以至極端天氣而發生水浸的可能性。

在輸配電方面，港燈早前已對有水浸風險的沿岸和山邊電站，完成防洪提升工程，包括提升主要電力設備和地面的高度、加裝閉路電視、防水閘門、排水泵，水浸監察和警報系統，確保加強抗洪擋災能力。一旦遇上不可抗力因素而影響對客戶的電力供應，港燈會加派工程人員和承辦商的員工，在港島不同地方待命，第一時間到現場搶修。多台緊急流動發電車也可在有需要時調配到現場提供臨時電力，再配合流動指揮中心應對事故。