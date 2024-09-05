摩羯增強風力掠過 午後或改發8號波

3號風球至少掛到正午 跨部門開會戒備 3號強風信號現正生效，天文台預料，至少維持至今日中午12時。隨着熱帶氣旋「摩羯」增強為強颱風靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力會在今日稍後進一步增強，天文台表示，若摩羯維持現時的路徑移動及繼續增強，天文台有可能在今日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。因應強颱風來襲，發展局昨日主持跨部門會議，統籌應對水浸、山泥傾瀉、塌樹、構築物及地盤安全的準備工作，又指渠務署已巡查全港約240個容易淤塞地點，土木工程拓展署聯同渠務署在已識別的25個沿岸低窪和當風地點，望減低水浸及風暴的影響。

天文台在昨午6時40分發出3號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。摩羯穩定向偏西方向移動並繼續增強，與其相關的外圍雨帶正影響廣東東部沿岸海域。本港普遍地區將逐漸吹東至東北強風，離岸及高地間中吹烈風，3號強風信號會至少維持至今日正午12時。

若摩羯按預測路徑移動及繼續增強，預料今日稍後本港的風力將進一步上升，天文台有可能需在今日下午至晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。截至昨晚8時，摩羯集結在香港之東南約450公里，即在北緯19.2度，東經117.0度附近，預料向西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。

天文台預料，今日稍後雨勢有時頗大，氣溫介乎攝氏27度至30度，海有大浪及湧浪，呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動。展望明日風勢頗大，部分地區間中達烈風程度，有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪。周末期間風勢逐漸緩和，但天氣仍然不穩定，下周初驟雨逐漸減少。

快運６航班受影響 隨着摩羯逼近香港，香港快運宣布，今日有6班航班受影響，其中航班編號UO688（由香港飛往大阪）及UO689（由大阪飛往香港）將於今日延遲出發；另外4班航班則改到明日出發，包括UO626、UO627、UO764及UO765，涉及目的地包括首爾和布吉。快運提醒，由於天氣狀況不穩定，其他航班或會出現改動，建議旅客在前往機場前先查看其航班狀況，亦鼓勵航班未受影響的旅客，在航班出發前至少3小時抵達機場，以確保有充足時間辦理登機手續。

此外，澳門氣象局預料，與摩羯相關的環流今日將開始影響珠江口，日間風力將會逐步增強，雷雨漸趨頻密，今日早上3時至6時發出3號風球機會高。按照預測路徑，隨着摩羯有機會進一步增強為超強颱風，並於明日後期在澳門以南約300公里範圍內掠過，屆時澳門風力將顯著快速增強，有頻密的大驟雨及雷暴，今晚發出8號風球的機會為中等至較高。同時，預料澳門內港低窪地區明日約有0.5米以下水浸，發出藍色風暴潮警告機會較高。