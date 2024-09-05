關員深圳灣橋墮海亡 座駕揭無頭公仔身軀

【本報訊】香港海關一名姓黃（46歲）高級關員，在本周一（2日）晚駕駛私家車到深圳灣管制站上班途中，在深圳灣公路大橋失事，私家車如「炮彈飛車」般跨越圍欄，飛墮10多米下橋底。黃隨車被困於兩米深海底，在接近3小時後獲救，惜送院後不治。涉事私家車於翌日被吊起，送往大欖涌車輛扣留中心作詳細檢驗。

昨日上午10時許，驗車人員與警員到達車輛扣留中心，開始檢驗涉事私家車及進行搜證。期間，警員在車廂內檢獲一個「娃鬼回魂」公仔的身軀，可見公仔右腳的波鞋甩脫。當時事發現場留下一個「娃鬼回魂」公仔頭，其來源一直成謎，直至昨日在車內檢獲無頭公仔身軀始令謎團解開。

車Cam沉海底仍未尋獲 另外，據悉涉事私家車的「車Cam」不知所終，相信已沉入海底，因此警員乘小艇到車禍現場，並潛落海中尋找「車Cam」下落。至昨日下午3時許，死者親友及同袍等分別乘坐小巴、旅遊巴及駕車抵達事發橋面進行路祭，逗留大約一小時後離去。