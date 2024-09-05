搗2私煙倉屋邨電話交易 檢8660萬元貨

【本報訊】海關在本周一（2日）偵破兩宗懷疑私煙案，加上過去近兩個月重點打擊公共屋邨電話訂購私煙活動，共檢獲約1,820萬支懷疑私煙及約740公斤未完稅製成煙草，估計市值高達8,660萬元。

海關稅收罪案調查科經調查後，察覺有私煙集團利用工廈單位儲存大量私煙並準備分銷。至本周一下午，關員發現3名男子從屯門一工廈單位推出一批可疑紙箱，於是上前截查，從紙箱內檢獲約23萬支懷疑私煙。關員當場拘捕3人（28至29歲），把他們押回單位作進一步搜查，在屋內檢獲近900萬支懷疑私煙。

調查期間，海關在其中一名被捕人士身上搜出一條車匙，盤問之下，有人承認正準備搬運私煙到樓下一輛客貨車。關員於是再押解3人前往搜車，在車內檢獲約5.3萬支懷疑私煙；而另一名被捕人士亦身懷一條鎖匙，關員循線登上附近另一工廈單位搜查，揭發該單位存放約270萬支懷疑私煙。整個行動中，海關共檢獲1,200萬支懷疑私煙，市值約5,400萬元，應課稅值約4,000萬元。

非本地流行牌子 勢轉口外地 初步調查顯示，兩個涉案私煙儲存倉面積約1,000呎及600呎，倉內的私煙品牌及包裝手法相近。被捕人士中，兩人報稱無業，另一人報稱煤氣技工，相信他們是私煙集團的骨幹成員，負責管理倉庫、處理及分銷私煙，他們已獲准保釋候查。海關相信，行動已阻止大批私煙流入本港市場及瓦解該個私煙集團，正調查私煙的來源及去向，不排除稍後有更多人被捕。

另一邊廂，海關於同日中午掩至文錦渡附近一個面積約2,000呎的物流倉庫，突擊查驗一批儲存在倉內的貨物，共檢獲17板可疑貨物，其中含有約490萬支懷疑私煙，以及約740公斤未完稅製成煙草，估計市值約2,700萬元，應課稅值約1,900萬元。案中暫時無人被捕，海關正調查該倉庫是否與案有關。

調查人員補充，涉案私煙並非本港流行的主要牌子，加上一些製成煙草的包裝與海關之前緝獲的出口私煙類似，估計並非供應本地市場。初步調查相信，走私分子會把該批私煙轉移至包裝工場，將其重新包裝成普通貨物，再尋找機會安排轉口至外地。

暑期拘149男女 6人未成年 此外，今年7月8日至8月31日，海關在全港多區展開代號「迅雷」行動，打擊公共屋邨電話訂購私煙活動，期間共偵破148宗案件，主要涉及深水埗、屯門、黃大仙、秀茂坪、牛頭角、油塘等公共屋邨，並搗破兩個私煙儲存倉、扣查兩輛懷疑用作分銷私煙的車輛，以及檢獲約130萬支懷疑私煙，估計貨值約560萬元，應課稅值約410萬元。行動期間，海關拘捕127男22女（15至78歲），當中6人是未成年人士，而大部分被捕人士是購買私煙自用。