鄧成波2子遭追逾億債 財仔促賣2單位

鄧耀昇

【本報訊】已故「舖王」鄧成波兒子鄧耀昇等，被指拖欠財務公司一筆款項，遭入稟高院索償。高院於今年5月下令被告還款逾6,608萬元。至前日，鄧成波兩名兒子鄧耀昇及鄧耀文，再被同一財務公司入稟，要求兩人出售鰂魚涌英皇道福昌樓兩個單位，以償還該筆逾6,608萬元債項，及支付逾6,250萬元利息，總共逾1.28億元。

利息佔逾6250萬 原告為寶元財務有限公司，兩名被告分別是已故商人鄧成波遺產管理人鄧耀文及鄧耀昇。入稟狀提到，今年5月20日，高等法院判被告須償還逾6,608萬元，及連帶逾6,250萬元利息。原告現要求被告以市價公開拍賣或私人放售方式，出售鰂魚涌英皇道福昌樓一樓兩個單位，用以支付法院判定的債項及利息。

上述提及的高院的判決，涉及寶元財務有限公司在2023年8月所提出的訴訟。據入稟狀顯示，被告包括港銀財務有限公司及鄧耀昇。港銀主要股東是鄧成波。港銀以其承按的西貢翠塘路商場作抵押，令原告公司共借款7,000萬元，鄧耀昇一方最終只償還了部分款項，該商場亦成為銀主盤被售出，原告公司卻未能分得任何款項。因此原告公司要求鄧耀昇等償還餘款及利息。案件編號：HCMP 1672/2024