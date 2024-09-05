馬會上個財政年度 1603億足球投注額創新高

博彩總收入跌1成 歸因年繳24億額外稅 經濟不景，香港賽馬會業績亦受影響。馬會昨舉行周年大會，公布2023/24財政年度業績，期內總投注額近3,049億元，當中足球博彩投注額雖創下歷史新高，較前上升2.2%達1,603億元，但博彩總收入仍下跌10.5%至148億元，主因是年內繳付24億元的「額外足球博彩稅」。

總投注額接近3049億 馬會公布，2023/24財政年度共錄得1,361億元賽馬、1,603億元足球博彩及86億元六合彩投注額，合計3,049億元總投注額（見表）。期內回饋社會金額亦達約401億元，創歷史新高。而六合彩投注額亦較前上升13.3%至86億元，馬會指受惠於改善了多寶儲備安排，包括增加多寶攪珠次數及提高當中的多寶金額。

年內，馬會的賽馬投注額下跌3.1%，但反映全球化策略的匯合彩池投注總額則上升13.7%，達至288億元，佔整季本地賽馬投注總額23.7%。馬會指，隨着全球匯合彩池新增83項海外頂級賽事，整體越洋轉播賽事及全球匯合彩池投注額上升8.7%至128億元。

回饋社會401億破紀錄 此外，足球博彩投注額年內亦創歷史新高，較前上升2.2%達1,603億元。主要原因是賽事數目增加、提供全日24小時投注服務、推出更多即場投注項目，及推出創新投注產品等有關，這些舉措同時幫助應對非法賭博市場。然而，自2023年4月起計的5年內，馬會每年須向庫房繳交24億元的「額外足球博彩稅」，令年內足球博彩收入下跌16.6%至81億元。

馬會指，雖然幾項業務面臨挑戰，但年內回饋社會的金額亦創約401億元的歷史新高。當中包括同創新高、總額達299億元的博彩稅、利得稅和獎券基金撥款，以及刷新紀錄的102億元已審批慈善捐款。馬會慈善信託基金已審批的慈善捐款破紀錄達102億元，支持173個慈善及社區項目。

針對非法賭博增長問題，馬會直指有理據支持把馬會牌照適用的範圍擴展至其他體育項目，但強調開辦任何新的體育項目博彩是以政府的決定為依歸，會繼續向政府全面匯報非法賭博涉及的範圍和規模。