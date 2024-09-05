中小學招內地生 教局：或削本地生選擇

【本報訊】教育局日前出版的新一份《小學概覽》，2024/25學年全港官立及資助小學一共縮減68班小一，而對幼稚園到大學都出現收生不足的情況，教育局局長蔡若蓮指隨着出生人口下降學生人數減少無可避免，強調是一個結構性的下降，「是一個斜坡，不是一個波浪形」。至於有建議指教育局應開放中小學招收內地生以增加生源，蔡若蓮指出若全面開放收取內地生，或會減少本地學生的選擇，故有需要作平衡。

蔡若蓮解釋，人才計劃已吸引很多希望小朋友在香港接受優質教育的內地家長，除非每一間學校都有這種吸引力，否則就算學校有很多學位剩下，都未必吸引到家長。她又指「屆時若將中小學的學額開放給非本地學生，學生會去哪些學校，大家都心中有數。」

強調小班教學非救校策略 對於當局近年積極推行小班教學，蔡若蓮接受香港恒生大學傳播學院《恒傳感言》訪問時指，小班教學是一個教學策略，而不是救校策略，強調小班教學是「要去提供教育服務給小朋友，而不是小朋友為了學校而存在」。她續指，學校規模和人數均直接影響教學質素及學習體驗，若人數太少未必是一件好事。而面對學生人數減少，教育局現時採取軟着陸的策略，讓學校循序漸進，以合併、搬遷或停辦的方式重整學校資源，她指出與其將資源分得很散，為何不集中將資源用在提高教學質素，或用在學生身上。