港台《頭條新聞》辱警案覆核 裁擱置通訊局判決

【本報訊】香港電台節目《頭條新聞》於2020年2月一集中，被投訴部分環節抹黑執法部門、誤導公眾，通訊事務管理局於同年5月裁定投訴成立，向港台發警告。港台節目製作人員工會及一記者組織就通訊局決定提覆核。高院於前年裁定申請方就部分議題勝訴，申請方及通訊局均不服裁定並提出上訴。上訴庭昨頒判詞，駁回通訊局上訴，工會等一方則勝訴。上訴庭裁定通訊局當初判「驚方訊息」有違守則、投訴成立的決定錯誤，下令擱置判決。

通訊事務管理局就案件回應指，會與法律顧問研究判詞，再決定下一步行動。本案牽涉2月14日播放的《頭條新聞》的兩個環節，包括「無品芝麻官」及「驚方訊息」。高院早前裁決指，「無品芝麻官」沒違守則，「驚方訊息」則導致執法部門受到侮辱或憎恨，通訊局裁斷正確。工會及通訊局均提上訴。

工會等組織部分議題勝訴 上訴庭昨頒判詞，駁回通訊局上訴，即維持「無品芝麻官」投訴成立的裁斷有誤；「驚方訊息」則獲大比數裁定工會一方勝訴。至於記者組織提出的其餘議題，包括涉案節目非個人意見節目，及挑戰本案涉及違憲，均被一致駁回。

就「無品芝麻官」方面，上訴庭不認同當局或投訴人負有證明資料不實的責任，但認為通訊局作裁斷時，並沒依照正確的步驟，也沒給予充分解釋。因此，投訴應不成立。

至於「驚方訊息」方面，高院首席法官潘兆初認為即使是諷刺節目，也有一條界線界定是否得體，節目涉及辱警，有違守則，投訴成立。惟法官關淑馨及區慶祥就此有不同看法。關接納警員被嘲笑，但同時指出，嘲笑對象關於執法部門如何對抗新冠肺炎，綜觀整集節目，裁定節目不是基於警員的社會地位而去嘲諷，通訊局錯誤引用守則。法官區慶祥同意關淑馨判決。最終，上訴庭以2比1裁定「驚方訊息」沒有違例，判工會一方上訴得直。案件編號：CACV 579,584/2021