無殼蝸牛麥美娟 增持珠海物業

【本報訊】兩名問責局長增持物業。政府昨公布行政長官、各政治委任官員及行政會議成員的個人利益申報資料，去年因減持物業成為「無殼蝸牛」的民政及青年事務局局長麥美娟，最新申報在珠海擁有自住物業，而勞工及福利局局長孫玉菡原本在九龍城擁有住宅單位供家人居住，今年則申報多一個單位，同樣位於九龍城，由他和妻子共同持有，供家人居住。

孫東無再申報北京住宅 實際上，部分問責官員在內地或海外均持有物業，例如仍然位於局長「樓王」的財經事務及庫務局局長許正宇，他申報與太太全資擁有，或與太太或家人共同擁7個物業，其中3個分別在杭州、新加坡及澳洲（出租）。房屋局局長何永賢擁有4個物業，當中有一個單位位於新加坡，而有關物業由她與丈夫共同持有不過仍未收樓，工程進行中，預計不遲於2025年12月31日交付。

不過，創新科技及工業局局長孫東原本與妻子共同持有、供家人居住的北京住宅，今年沒有再申報。孫東現時持有九龍城一個自住住宅和車位，而妻子則持有九龍城兩個出租住宅單位。

本報在今年初已報道有行會非官守成員減持海外物業，根據最新的申報利益，陳清霞減持海外加拿大的物業，她原本擁有兩個加拿大出租物業，現時只申報一個全資擁有的住宅單位，在港則在中西區有一個住宅單位和觀塘區一個商舖收租。

原本在澳洲悉尼持有一個出租物業的行會成員梁高美懿，在去年遞交申報後一個半月，即8月15日已在個人利益登記冊上刪去該海外物業，持有的物業由6個變5個，全數為香港物業。