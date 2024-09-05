逾百外勞遭公司剝削薪資 工會促介入

【本報訊】政府去年推出建造業輸入勞工計劃，目前建造業共有約9,000名外勞。有工會昨日表示，近月有過百名外勞被管理及中介公司剝削，包括被要求支付額外交通運輸、工具費用等；亦有管理公司要求外勞交出銀行卡並扣取一半薪金。工會指外勞不熟悉香港法例，被剝削後亦不敢求助，促請總承建商採取行動、政府部門加強執法。

被促交銀行卡 繳培訓交通費 建造業總工會分享個案，指有數十位工友在機場三跑項目工作，有外勞向工會反映，管理公司在工友每月收到工資後，要求工友交出提款卡，並以多種形式剝削工友超過半數的工資。之後，管理公司更要求工友簽署確認已收取合約列明工資的文件，有工友拒絕簽署文件，就威脅解僱工友。

另一個案，工會指有20名外勞在完成「安全培訓」後，被要求支付8,500元培訓費，否則會被解僱。另有外勞投訴，公司要求他們自費購買工作所需工具，而且每日被收取160元交通費。另外，亦有十多名泥水外勞投訴，被管理公司要求購買指定的手工具（包括泥水震動器、手電鑽），共花費一萬多元。同時，工友從內地宿舍出發上班，亦被要求每日支付港幣160元的交通費用，即使工友沒有上班，公司仍無理扣取費用。

工會表示以上求助個案只是冰山一角，對於管理公司涉嫌欺壓剝削外勞權益的行為，表示十分憤怒和失望。工會認為，外勞理應享有「補充勞工優化計劃」及其他行業輸入勞工計劃下的僱員權益及福利，因此要求有關總承建商立即採取行動，做好管理工作。而港府相關部門亦須加強監管、嚴厲執法、有效打擊外勞被剝削的種種行為，業主、大判則要做好監督管理工作，從源頭杜絕問題。