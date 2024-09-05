醫健：老有所醫：玫瑰痤瘡病情可控制

玫瑰痤瘡（Rosacea）是一種慢性皮膚病，主要影響臉部，包括鼻子、腮紅區、額頭和下巴。這種病症常見的表現包括臉部泛紅、小血管擴張和偶爾伴隨的小膿包。儘管玫瑰痤瘡的確切成因尚未完全明確，研究者認為遺傳因素、血管異常、炎症反應以及環境與生活方式因素都可能是引發這一病症的原因。例如，家族中有玫瑰痤瘡病史的人患病風險更高，而陽光暴曬、極端氣候、辛辣食物、酒精和壓力則可能加重病情。

治療玫瑰痤瘡主要依靠避免已知的觸發因素，以及透過藥物和專業治療來控制症狀。局部藥物治療通常包括使用抗生素軟膏或氮芥霜來減少紅斑和炎症。在症狀較為嚴重的情況下，可能需要口服抗生素，如四環素或阿黴素。此外，激光治療與光療法也被證實對於減淡紅斑和血管擴張具有顯著效果。日常皮膚護理則應選用溫和的清潔產品和保濕劑，避免使用可能刺激皮膚的化妝品或護膚品。

除了醫療治療之外，調整生活方式也是管理玫瑰痤瘡的重要部分。有效的壓力管理、均衡的飲食和規律的運動都有助於減少症狀的發作和改善生活質量。特別是減少壓力和適量運動，不僅能夠改善皮膚狀況，更能提升整體健康。此外，保持充足的水分攝取和避免過度的咖啡因和酒精消費也對症狀控制有輔助作用。

總之，儘管玫瑰痤瘡目前無法根治，但透過上述治療方法與生活方式的調整，可以有效地控制症狀並改善患者的生活質量。如果懷疑自己患有玫瑰痤瘡，尋求醫生的專業診斷和治療是非常必要的。正確的治療計劃將有助於患者更好地管理這一慢性病症，從而達到減輕病症和提高生活質量的目的。

周祉安醫生

老有所醫計劃